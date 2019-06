Den legendariske svenske fodboldleder Lennart Johansson er død

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Håndbold: VM-kvalifikation, Schweiz-Danmark (k) 20.30 Håndbold: DM-bronzekamp, Skjern - Bjerringbro-Silkeborg (m) 03.00 Basketball: Golden State-Toronto 6’eren 20.45 Fodbold: Portugal-Schweiz Eurosport 1 14.00 Tennis: French Open 17.15 Tennis: French Open Eurosport 2 14.00 Tennis: French Open 16.30 Tennis: French Open

Fodbold. Tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund, svenske Lennart Johansson, er død i en alder af 89 år. Johansson stod i spidsen for Uefa i perioden 1990-2007. Lennart Johansson var inden sit topjob i Uefa præsident for Det Svenske Fodboldforbund i anden halvdel af 1980’erne. Og tidligere har han også været formand for Allsvenskan-klubben AIK Stockholm. Det var han mellem 1967 og 1980.

Motorsport. Lewis Hamiltons kontrakt med Mercedes udløber i 2020, men formel 1-verdensmesteren har planer om at fortsætte yderligere fem år for at slå Michael Schumachers rekord på 7 verdensmesterskaber og 91 grandprix-sejre. Det fortæller briten i et talkshow med David Letterman på Netflix. Briten er i øjeblikket noteret for 5 VM-titler og 77 grandprix-sejre, og motivationen for at slå den legendariske tyskers rekord er stor.

Boksning. Andy Ruiz jr. skabte en af de største overraskelser i boksehistorien, da han besejrede briten Anthony Joshua i kampen om verdensmesterskabet i sværvægt. I kontrakten på kampen mellem de to boksere var en klausul om en revanchematch, og den er nu blevet udløst, siger Ruiz’ promotor Eddie Hearn ifølge BBC. Derfor går de to boksere i ringen igen i november eller december.

Fodbold. Tilfredsheden med Nations League er stor hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Derfor vil turneringen også spille en rolle i forbindelse med den europæiske kvalifikation til VM i Qatar i 2022. Det fastslog Giorgio Marchetti, der er ansvarlig for Uefas konkurrenceformater, ifølge nyhedsbureauet AP, skriver Ritzau. I forbindelse med VM skal 55 europæiske lande kæmpe om 13 europæiske pladser i slutrunden, som vil bestå af 32 lande. Ti af pladserne besættes af gruppevinderne i den almindelige VM-kvalifikation, mens der så vil være tre europæiske pladser tilbage at kæmpe om. De ti gruppetoere vil efter planen sikre sig playoffkampe om kvalifikation til VM ifølge Marchetti. Derefter er tanken, at to hold fra Nations League skal supplere i playoffspillet, så 12 hold deltager i et format med to knockoutrunder om de sidste tre VM-pladser.

Basketball. De forsvarende NBA-mestre Golden State Warriors må undvære forward Kevon Looney i de resterende kampe mod Toronto Raptors i denne sæsons finaleserie. Looney blev skadet i den anden finalekamp og er ude resten af sæsonen. Der spilles bedst af syv kampe og stillingen er 1-1.

Fodbold. Esbjerg har forlænget kontrakten med den ukrainske angriber Yuri Yakovenko frem til udgangen af 2021. 25-årige Yuri Yakovenko kom til Esbjerg i sommeren 2017 og har scoret 13 mål i 52 kampe for vestjyderne.

Tennis. Johanna Konta og Marketa Vondrousova mødes i den ene semifinale i French Open. Briten slog klart Sloane Stephens fra USA i to sæt med cifrene 6-1 og 6-4, mens 19-årige Vondrousova, der aldrig har været længere end 4. runde i en grand slam-turnering, besejrede Petra Martic 7-6 og 7-5. Onsdag spilles de to sodste kvartfinale, og de står mellem den forsvarende mester Simona Halep og Amanda Anisimova samt Madison Keys-Ashleigh Barty.

Tennis. Giganterne Rafael Nadal og Roger Federer mødes i den ene semifinale i French Open efter at begge overbevisende vandt deres kvartfinaler. Nadal slog 7. seedede Kei Nishikori 6-1, 6-1, 6-3, mens Federer gjorde det af med landsmanden Stanislas Wawrinka i fire sæt 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4. Det er 39. gang de to legender tørner sammen, og Nadal har overtaget med 23 sejre mod Federers 15. Onsdagens to kvartfinaler i Paris står mellem Karen Khachanov og Dominic Thiem samt Novak Djokovic og Alexander Zverev.