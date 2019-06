Neymar vred sig i smerte og kan ikke forløse Brasiliens store drøm

Fodbold. Stjernen Neymar var udset til at skulle bære Brasilien hele vejen til den første Copa America-triumf siden 2007. Men den plan må landstræner Tite nu kassere. Paris Saint-Germain-spilleren har pådraget sig en ankelskade, der forhindrer ham i at deltage i turneringen, der begynder 14. juni og skal spilles i netop Brasilien. Det skriver det Brasilianske Fodboldforbund på sin hjemmeside Skaden opstod i nattens testkamp mod Qatar og tvang Neymar til at udgå efter blot 21 minutters fodbold.

Basketball. Toronto Raptors vandt nattens udekamp mod de dobbelte forsvarende mestre, Golden State Warriors, med 123-109. Dermed bringer Raptors sig foran 2-1 i finaleserien, og har nu kurs mod at blive det første canadiske hold, der vinder mesterskabet i verdens stærkeste basketliga. Fjerde kamp spilles også i Oracle Arena natten til lørdag.

Tennis.Massive regnskyl og aflysninger skaber problemer ved French Open. Fire af de resterende kvindelige spillere i turneringen kan nemlig se frem til at skulle spille uhørte tre dage i træk. Verdens nummer tre, Simona Halep, spiller kvartfinale mod amerikanske Amanda Anisimova, og australske Ashleigh Barty møder amerikaneren Madison Key idag. Vinderen af de kampe skal spille semifinale fredag og eventuelt en finale lørdag. Arrangørerne frygter tilmed mere regn fredag. I så fald skal kvindernes finale rykkes til søndag, samme dag som herrernes finale.

Fodbold. Ifølge den engelske avis The Guardian skifter Chelseas Eden Hazard Premier League ud med den spanske La Liga og Real Madrid. Ifølge mediet skal Real Madrid betale 100 millioner euro - 746 millioner kroner - for den belgiske stjerne. Den 28-årige kantspiller kom til Chelsea for syv år siden. Han nåede at vinde Premier League to gange, FA Cup en gang og Europa League to gange.

Fodbold. Årets finale i den afrikanske udgave af Champions League i fodbold skal spilles om. Den anden finalekampen for en uge siden mellem marokkanske Wydad Casablanca og Esperance fra Tunesien blev afbrudt efter 59 minutters fodbold, fordi spillerne fra den førstnævnte klub nægtede at spillede videre, fordi dommeren nægtede at benytte VAR-systemet til at tjekke, om holdets udligning til 1-1 faktisk skulle være annulleret for offside. Angiveligt var systemet defekt. Men det vidste banens aktører intet om. Wydad-spillernes udvandring førte til at Esperance blev udråbt som vindere, men nu har det Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) besluttet, at pokal skal afleveres tilbage og at den anden finalekamp skal spilles om. For at gøre misæren fuldkommen, så kan kampen næppe blive afviklet foreløbig. Om to uger begynder landsholdsturneringen Africa Cup of Nations, som spilles fra 21. juni til 19. juli.