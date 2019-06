16-årige Holger Rune og verdens nummer 38 er finalister i French Open

FOR ABONNENTER

Tennis. Uden at have tabt et sæt har 16-årige Holger Rune spillet sig i juniorfinalen ved French Open i Paris. I semifinalen vandt den 7.-seedede dansker over den 10.-seedede amerikaner, Martin Damm, med 6-4, 6-2, efter at have været bagud 4-1 i første sæt. I finalen møder Holger Rune endnu en amerikaner, den useedede Toby Alex Kodat, der ligeledes har vundet sine seks kampe på vej til finalen uden tab af sæt. Finalisterne er henholdsvis nummer 8 og 33 på juniorernes verdensrangliste. Juniorturneringen er for spillere under 18 år, så Holger Rune har altså en hel sæson endnu som juniorspiller.