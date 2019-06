Danmarks hurtigste nærmer sig de 10 sekunder

FOR ABONNENTER

Atletik. Grænsen for at være Danmarks hurtigste flytter sig i disse dage. Torsdag satte 26-årige Astrid Glenner-Frandsen dansk rekord i 100 meter løb for kvinder med 11,39 sekund og senere samme dag blev Kristoffer Hari den hurtigste danske 100 meter nogen sinde. Tiden på 10,08 sekund kan dog ikke registreres som dansk rekord, da der med 2,6 sekundmeter var for meget medvind. Kristoffer Hari forbedrede i sidste måned sin egen danske rekord til 10,26 sek. De 10,08 sek. løb Hari ligeledes ved et stævne i Texas, hvor der imidlertid gik så stærkt, at danskeren ikke kom blandt de otte finalister.