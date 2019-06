Indersiden: Den kamp skal vindes. Det er et krav. En pligt. Højbjerg skal med fra start i morgen!

Landstræner Åge Hareide behøver ikke at overveje længe, om det er klogt at spille med Southampton-kaptajnen fra start mod Georgien mandag aften i Parken. Det er det. Den kamp skal vindes, det er en pligt for holdet, der har spillet uafgjort i alle tre kampe i år.

Det er positivt og godt, når det danske fodboldlandshold skaber en række store og halvstore chancer i en vigtig EM-kamp som den mod Irland fredag aften. Bestemt. Det er helt vildt, at landsholdet kan blive ved med at udbygge serien af kampe uden nederlag, nu 27 på stribe. Det er historisk. Og det er imponerende, at et fyldt Parken kan give landsholdet så stærk og entusiastisk støtte, som vi oplevede det fredag aften. Spillerne må være lykkelige for at have 33.000 på tribunerne, der holder med Danmark. Det er Hareides mænd også.