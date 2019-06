13-0: Amerikanske kvinder bag historisk stor ydmygelse og et par VM-rekorder

FOR ABONNENTER

Fodbold. USA’s kvinder gik målamok ved VM i Frankrig ved at slå Thailand med hele 13-0, hvilket er rekordcifre for en kamp i VM-regi. Efter 3-0 ved pausen haglede målene ind i 2. halvleg af et opgør, der var en ren ydmygelse og måske var et vidnesbyrd om, at Fifa’s tanke om en udvidelse af antallet af hold ved kvindernes VM vil udvande turneringen. Alex Morgan scorede 5 gange og lagde op til yderligere 3 mål, hvilket ligeledes er rekord ved VM. Se målene her hos DR. I det andet opgør i gruppe F vandt Sverige 2-0 over Chile.