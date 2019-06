Barcelonas dansker er tilbage efter 29 måneder

Amerikanske kvinder bag historisk stor ydmygelse og et par VM-rekorder, Tyskland storsejrede i EM-kvalifikationen, Bjarne Riis og co. taber tocifret millionbeløb.

FOR ABONNENTER

Håndbold. Når Danmark i aften klokken 18 i Kijev spiller EM-kvalifikation, er Lasse Andersson med på landsholdet for første gang i 29 måneder. »Det har været nogle lange år, hvor det hele har været sat i stå. Og det har taget lang tid at kunne hvile i mig selv igen og være tilfreds med det, jeg laver, siger Lasse Andersson til Ritzau om den korsbåndsskade, der i to omgange har gjort Barcelonaspilleren ukampdygtig. »Jeg er blevet bedre til at tage det med ro. Når jeg gør alt, hvad jeg kan, så skal tingene nok komme i den sidste ende. Det har hjulpet mig, og i et stykke tid har jeg følt, at jeg er tilbage på mit gamle niveau«, siger Lasse Andersson.