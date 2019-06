Bevidstløs Froome lå på operationsbordet i 8 timer

Direkte sport i tv Torsdag 13. juni DR 3 18.00 Fodbold: VM – Australien-Brasilien (k) 21.00 Fodbold: VM – Sydafrika-Kina (k) TV 2 Sport 15.05 Cykling: Crit. du Dauphiné, 5. etape 17.05 Tennis: Nature Valley Open (k) 3.00 Basketball: Golden State-Toronto TV3 Sport 21.00 Golf: US Open TV3 Max 20.00 Atletik: Diamond League Eurosport 1 15.00 Cykling: Crit. du Dauphiné, 5. etape 18.50/21.50 Motorsport: Le Mans, kval. Eurosport 2 10.50 Fægtning: Asiatiske mesterskaber 19.00 Rally: Ittiri Arena Show

Vis mere

Cykling. Superstjernen Chris Froome (Ineos) lå på operationsbordet i 8 timer efter sit voldsomme styrt i Frankrig onsdag og er bevidstløs på et hospital i Saint-Etienne, fortæller Ineos-holdchef Dave Brailsford ifølge Ritzau. »Han ligger på intensiv i to-tre dage endnu. Så ser vi, hvornår vi kan sende ham hjem«, siger Brailsford, og tilføjer, at Froome ud over brud på lårben, albue, hofte og ribben også har lidt indre skader.

Fodbold. Den kommende Premier League-sæson bliver på mange måder anderledes. Ikke alene får de 20 klubber for første gang et kort afbræk i aktiviteterne i form af en lille vinterpause i starten af februar, 1. spillerunde 9.-11. august byder også på en decideret storkamp. Det sker, når Manchester United søndag 11. august får besøg af Chelsea. Manchester Citys mestre starter på udebane mod West Ham, mens Liverpools vicemestre indleder fredag 9. august på Anfield mod Norwich. Øvrige kampe: Bournemouth-Sheffield U, Burnley-Southampton, Crystal Palace-Everton, Leicester-Wolves, Watford-Brighton, Tottenham-Aston Villa og Newcastle-Arsenal. Se hele sæsonprogrammet her.

Cykling. Den firefoldige vinder Chris Froome (Ineos) er allerede dømt ude af Tour de France efter et voldsomt træningsstyrt onsdag. Nu sår en anden favorit tvivl om sin deltagelse. Hollænderen Tom Dumoulin (Sunweb) døjer med knæproblemer og er torsdag udgået af Criterium Dauphine. »Det burde være muligt at tage med til Touren. Men det kommet an på, hvorvidt jeg vil det, hvis mit knæ ikke er 100 procent i orden... Hvis knæet ikke bliver bedre, eller jeg ikke kan forbedre min form, så giver det ikke mening for mig (at deltage i Tour de France, red.)«, siger Domoulin ifølge Ritzau.

Fodbold. Den tidligere Brøndby-anfører Benedikt Röcker fortsætter karrieren hos tyske SV Wehen Wiesbaden fra 2. Bundesliga. Röcker har indgået en toårig aftale.

Fodbold. FC København udlejer Uros Matic til cypriotiske Apoel FC i hele den kommende sæson. Den 29-årige serber har det seneste år været udlejet til østrigske FK Austria Wien, der dog ikke ønskede at gøre brug af en købsoption.

Fodbold. Niki Zimling er færdig i Sønderjyske og forlader klubben ved månedens udgang. Sportschef i Sønderjyske Hans Jørgen Haysen siger, at han gerne ville have beholdt den erfarne midtbanemand i klubben. »Vi har haft mange gode og åbne samtaler med Niki om en anden rolle i klubben end spiller, som vi gerne så ham fortsætte i. Niki har dog valgt at takke nej til vores tilbud«, siger Haysen til klubbens hjemmeside.

Basketball. Hvis Golden State sikrer sig NBA-titlen i finaleserien mod Toronto, sker det uden profilen Kevin Durant. Stjernen har revet en akillessene over og er blevet opereret. Den sjette finalekamp mellem Golden State og Toronto spilles natten til fredag. Toronto fører 3-2 i kampe.

Fodbold. Rasmus Würtz indstillede karrieren i sidste måned efter 452 kampe i Superligaen, men fremtiden byder også på et strejf af Superliga. Den 35-årige komemr nemlig til at indgå i AaB’s stab med særligt fokus på mentaltræning. »Både Rasmus Würtz og vi har været meget interesserede i at fortsætte samarbejdet, og vi har i noget tid været enige om, at rollen som mental sparringspartner for vores trup vil være en optimal løsning, hvor Rasmus både kan bidrage og udvikle sig«, siger sportsdirektør Allan Gaarde til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Der gik lige knap 14.000 tilskuere gennem tælleapparaterne til hver af Brøndbys kampe i Superligaen i sidste sæson. Når den kommende sæson indledes mod Silkeborg, vil nyinstalleret teknologi i form af ansigtsgenkendelse sørge for, at karantænedømte fans ikke kan komme ind. »Fremadrettet vil vores nye system automatisk scanne og meddele vores kontrollører, hvis et kamera identificerer en person, der er registreret på vores karantæneliste. Vi håber, at vi med tiden også kan tilknytte systemet til det nationale fodboldregister, så personer i det register ligeledes kan identificeres via det nye elektroniske system. Det er en væsentlig investering, vi foretager, men sikkerheden på stadion er noget, vi prioriterer meget højt, og karantæneramte personer skal ikke have adgang til danske stadions«, siger Brøndbys administrerende direktør Jesper Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Fodbold. OB har købt midtbanespilleren Moses Opondo hos nedrykkerne fra Vendsyssel. Spilleren fra Uganada har fået en fireårig kontrakt. »OB er en fantastisk klub med stolte traditioner, og man er på vej i den rigtige retning, og det vil jeg meget gerne være en del af. Jeg kan virkelig godt se mig selv i den måde, som trænerne og klubben vil spille fodbold på, og man så jo i sidste sæson, hvor godt det gik«, siger 21-årige Opondo til OB’s hjemmeside.