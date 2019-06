Efter tre tabte finaler og 49 års ventetid er St. Louis omsider konger af NHL

Direkte sport i tv Torsdag 13. juni DR 3 18.00 Fodbold: VM – Australien-Brasilien (k) 21.00 Fodbold: VM – Sydafrika-Kina (k) TV 2 Sport 15.05 Cykling: Crit. du Dauphiné, 5. etape 17.05 Tennis: Nature Valley Open (k) 3.00 Basketball: Golden State-Toronto TV3 Sport 21.00 Golf: US Open TV3 Max 20.00 Atletik: Diamond League Eurosport 1 15.00 Cykling: Crit. du Dauphiné, 5. etape 18.50/21.50 Motorsport: Le Mans, kval. Eurosport 2 10.50 Fægtning: Asiatiske mesterskaber 19.00 Rally: Ittiri Arena Show

Ishockey. St. Louis Blues skal for første gang have sit navn indgraveret i Stanley Cup-trofæet. Mændene fra Missouri sejrede natten til torsdag 4-1 i 7. og sidste finalemøde på udebane mod Boston Bruins med 4-1 og vandt dermed finaleserien med 4-3 i kampe. St. Louis tabte tre finaler i træk i 1968, 1969 og 1970, men er altså nu konger af NHL. Ryan O’Reilly blev noteret for både en scoring og en assist og slutter dermed på 23 point i slutspillet, hvilket gør ham til finaleseriens mest værdifulde spiller.

Fodbold. Franske Antoine Griezmann fortsætter formentlig karrieren i FC Barcelona. Atlético Madrids direktør Ángel Gil Marín luftede ifølge avisen Sport klubskiftet i et interview med Radio Estadio. Angriberens frikøbsklausul lyder på 120 millioner euro, ca. 896 millioner kroner.

Fodbold. Værtsnationen Frankrig og Tyskland tog et par store skridt mod knockoutfasen af VM-turneringen for kvinder ved at besejre henholdsvis Norge og Spanien onsdag aften. Med sit 76. landskampsmål blev superangriberen Eugenie Le Sommer matchvinder i Frankrigs 2-1-sejr over Norge foran 34.000 tilskuere i Nice, mens Tysklands Sara Däbritz stod for den enlige scoring i mødet med spanierne. Frankrig og Tyskland topper nu gruppe A og B med 6 point efter 2 kampe.

Cykling. Chris Froome (Ineos) pådrog sig brud på lårben, albue og ribben, da han onsdag styrtede under træning og måtte se sine Tour de France-drømme fordufte.

Dart. Brøndby-Hallen er rammen, når stjerner fra hele verden fra fredag kaster med pile mod den runde skive ved Danish Darts Open, hvor der er en præmiesum på 210.000 kroner alene til vinderen. Dansk Dart Union (DDU) nyder godt af en stigende interesse for sporten. Unionens medlemstal er steget ti år i træk og er næsten fordoblet. I 2018 var der 3.371 medlemmer mod 1.719 medlemmer i 2008. »Man kan godt tale om en dartfeber i Danmark«, siger Mikkel Syberg Henriksen, der er udviklingskonsulent i DDU.

Badminton. Malaysieren Lee Chong Wei indstiller karrieren som 36-årig. Karrierestoppet sker i kølvandet på en kræftdiagnose, der har gjort det svært at gøre comeback.