Toronto skriver historie som den første canadiske NBA-mester

Toyota starter med to biler i front for det klassiske 24 timersløb på Le Mans.

Basketball. Som det første canadiske hold nogensinde har Toronto Raptors vundet den nordamerikanske basketball-liga NBA. Mesterskabet kom i hus med en samlet sejr på 4-2 over de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Den afgørende sejr på 114-110 vandt Raptors på udebane efter et uhyre tæt opgør, som Warriors førte med to pojnt inden sidste periode. 27-årige Kawhi Leonard fra Toronto Raptors blev kåret til den mest værdifulde spiller i finaleserien. Golden State Warriors har vundet titlen tre af de seneste fire år, men er nu stødt af tronen.

Motorsport. Toyota er storfavorit til at vinde det klassiske 24 timersløb på Le Mans, og der holder da også to biler fra den japanske gigant forrest, når løbet skydes i gang lørdag. Trioen Mike Conway, José Maria Lopez og Kamui Kobayashi sikrede sig poleposition foran søsterbilen med den tidligere dobblelte formel 1-verdensmester Fernando Alonso, Sebastién Buemi og Kazuki Nakajima. Bedste danske startplacering står Anders Fjordbach og Dennis Andersen for. Sammen med schweizeren Mathias Beche kørte de i 19. hurtigste tid, hvilket samtidig er 11. bedst i den sekundære klasse LMP2. I alt 8 danskere er til start i løbet, men ingen i den bedste klasse, og dermed er mulighederne for en samlet dansk sejr ikke til stede. I den lille LMGTE Pro-klasse var Marco Sørensen og Nicki Thiim dog hurtigst i den Aston Martin, de deler med briten Darren Turner. I det store billede er det lig med en startplacering som nr. 29.

Fodbold. Ifølge blandt andre BBC og Sky Sports er Chelsea og Juventus blevet enige om betingelserne for at den 60-årige træner Maurizio Sarri kan skifte til den italienske mesterklub. Ifølge de britiske medier skal Juventus betale omkring 45 millioner kroner for at køre Sarri fri. Sarri kom til Chelsea fra Napoli sidste år.

Fodbold. Diego Maradona er trådt tilbage som træner for den mexicanske 2. divisionsklub Dorados de Sinaloa på grund af problemer med helbredet. Det oplyser den 58-årige argentinske legendes advokat Matias Morla ifølge sport1.de.

Atletik. Med sin danske rekord på 3.000 meter forhindringsløb sat ved Bislett Games i Oslo er Anna Emilie Møller under kvalifikationskravet til de olympiske lege i Tokyo næste år. Den danske løber blev i Norge noteret for tiden 9 minutter og 24,21 sekunder, og kravet for olympisk deltagelse lyder på 9.30.00 minutter. Anna Emilie Møller deltog også ved OL i Rio de Janeiro i 2016. Tiden er ligeledes europæisk rekord for løbere under 23 år.

Atletik. En schweizisk forbundsdomstol har afvist at genindføre reglen om, at kvindelige atleter, der har et højt naturligt niveau af det mandlige kønshormon, skal tage medicin for at få det sænket. Domstolen har midlertidigt suspenderet kravet, som eksempelvis rammer den sydafrikanske mellemdistanceløber Caster Semenya, indtil den har taget stilling til om det helt skal ophæves eller bibeholdes. Det er Det Internationale Atletikforbund, der med en godkendelse af Den Internationale Sportsdomstol, der har indført reglen.