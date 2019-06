En ung fodboldspiller kan god spille dårligt under EM-slutrunden og alligevel få en god kontrakt

FOR ABONNENTER

At EM-slutrunden for U21-landshold er den helt stor markedsplads for formidlere af spillerkøb og -salg, bekræfter en opgørelse fra det europæiske fodboldforbund: 2.169 officielle akkrediteringer til agenter og scouts har Uefa udstedt til de 18 indledende kampe – altså i gennemsnit 120 per kamp.