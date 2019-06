Jakob Fuglsang sejrer i Critérium du Dauphiné

Direkte sport i tv Søndag 16. juni DR2 18.30 Fodbold: U21-EM - Polen-Belgien DR3 15.00 Fodbold: VM - Sverige-Thailand (k) 18.00 Fodbold: VM - USA-Chile (k) TV 2 12.15 Le Mans - pitstop 18.00 Håndbold: Danmark-Færøerne (m) TV 2 Sport 15.30 Cykling: Crit. du Dauphiné, 8. etape 17.40 Cykling: Tour de Suisse TV3+ 20.30 Golf: US Open TV3 Sport 14.00 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 21.00 Fodbold: Paraguay-Qatar 00.00 Fodbold: Uruguay-Ecuador TV3 Max 14.00 Rallycross: Norges VM-afdeling 20.00 Atletik: Diamond League Canal 9 12.00 E-sport Eurosport 1 9.00 Motorsport: Le Mans 15.45 Cykling: Crit. du Dauphiné, 8. etape Eurosport 2 16.00 Motocross: VM-afdeling 13.30 Cykling: Ungarn Rundt

Cykling. 34-årige Jakob Fuglsang (Astana) vandt søndag for anden gang i karrieren det prestigefyldte franske etapeløb Critérium du Dauphiné. På løbets 8. og sidste etape – 114 ganske bjergrige kilometer fra Cluses til Champéry i Schweiz – kom Astana-kaptajnen i mål med favortigruppen og sluttede dermed øverst på podiet med en margin på 20 sekunder ned til amerikaneren Tejay Van Garderen (Education First) og 21 sekunder ned til tyske Emanuel Buchmann (bora-hansgrohe). 8. etape blev vundet af hollænderen Dylan van Baarle (Ineos) i et spurtopgør med australieren Jack Haig (Mitchelton-Scott) - Fuglsang blev nummer 16 med et minus på 1.59 minutter.

Fodbold. Sverige kvinder er videre til knockoutfasen ved VM efter 5-1 mod Thailand. Asiaterne har nu lukket 18 mål ind i deres to første kampe og skal de hente bolden ud af målet flere gange, vil der være tale om VM-rekord. Ifølge Ritzau lukkede Argentina ligeledes 18 mål ind ved VM-turneringen i 2007.

Fodbold. Den franske midtbanespiller Paul Pogba vil væk fra Manchester United. Det siger han ifølge Ritzau søndag i Tokyo. »Der har været meget snak og mange tanker«, siger den 26-årige franskmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Jeg tror, det kunne være et godt tidspunkt at prøve noget nyt et andet sted«, siger han. 26-årige Paul Pogba vendte i 2016 tilbage til Manchester United efter fire sæsoner i Juventus. Han scorede 16 mål i 47 kampe i sidste sæson.

Fodbold. De første kampe i Gold Cup-turneringen, der er det nord- og mellemamerikanske mesterskab, var rene målfester. I et dobbeltarrangement på det gigantiske Rose Bowl i Pasadena i Californien fik tilskuerne 11 mål og en portion gedigen klasseforskel, da Canadas 4-0-sejr over Martinique blev efterfulgt af Mexicos knusende 7-0-gevinst over Cuba.

Fodbold. Italieneren Maurizio Sarri er som ventet fortid som manager i engelske Chelsea. Sarri har indgået en treårig kontrakt med den italienske mesterklub Juventus.

Fodbold. U21-landsholdsangriber Marcus Ingvartsen rykker fra Genk i Belgien til tysk fodbold, hvor den EM-aktuelle frontløber har indgået en treårig aftale med oprykkerkultklubben Union Berlin. »Billederne fra oprykningsfesten kunne man se overalt og har gjort et stort indtryk. Jeg vil slå igennem i klubben og gøre mit til, at holdet får succes i Bundesligaen«, siger den 23-årige dansker til klubbens hjemmeside.

Boksning. Danske Enock Poulsen kan kalde sig indehaver af EBU’s EU-titel i super letvægt. Lørdag aften besejrede han polske Michal Syrowatka på point efter 12 omgange i Randers. 26-årige Enock Poulsen er fortsat ubesejret efter 11 ture i ringen.

Tennis. Triumfatoren i juniorernes French Open, det danske talent Holger Rune, skal afprøve sig på seniorniveau fra mandag. Ifølge TV2 Sport har 16-årige Holger Rune har fået et wildcard til ATP Challenger-turneringen i franske Blois.

Fodbold. Også de canadiske kvinder er klar til at spille 1/8-finale ved VM i Frankrig. Lørdag aften blev det til 2-0-sejr over New Zealand. Nu venter en kamp om gruppesejren i gruppe E mod Hollands europamestre.

Speedway. 30-årige Leon Madsen imponerede lørdag aften på ny i VM-serien, da han hentede en andenplads i sæsonens tredje grandprix i Prag. Janusz Kolodziej fra Polen vandt. I den samlede stilling har Leon Madsen 40 point og fører sammen med polske Patryk Dudek.

Golf. US Opens sidste og afgørende runde i Pebble Beach kan blive en dramatisk en af slagsen mellem de to førende. Amerikaneren Gary Woodland fører efter en 3. runde i 69 slag med bare et slag ned til 2’eren, engelske Justin Rose. Woodland har brugt 202 slag, Rose 203. Yderligere tre spillere lurer fra baghjul og en score på 206 slag, herunder de seneste to års vinder, amerikanske Brooks Koepka.

Fodbold. Ukraine kan kalde sig verdensmester for U20-landshold efter en finalesejr på 3-1 over Sydkorea i Polen. Angriberen Vladyslav Supriaga fra Dinamo Kijev scorede to gange i finalen.