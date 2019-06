FOR ABONNENTER

Fodbold. Den franske midtbanespiller Paul Pogba vil væk fra Manchester United. Det siger han ifølge Ritzau søndag i Tokyo. »Der har været meget snak og mange tanker«, siger den 26-årige franskmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Jeg tror, det kunne være et godt tidspunkt at prøve noget nyt et andet sted«, siger han. 26-årige Paul Pogba vendte i 2016 tilbage til Manchester United efter fire sæsoner i Juventus. Han scorede 16 mål i 47 kampe i sidste sæson.