Thailand tangerer en negativ VM-rekord med endnu et stort nederlag

Direkte sport i tv Søndag 16. juni DR2 18.30 Fodbold: U21-EM - Polen-Belgien DR3 15.00 Fodbold: VM - Sverige-Thailand (k) 18.00 Fodbold: VM - USA-Chile (k) TV 2 12.15 Le Mans - pitstop 18.00 Håndbold: Danmark-Færøerne (m) TV 2 Sport 15.30 Cykling: Crit. du Dauphiné, 8. etape 17.40 Cykling: Tour de Suisse TV3+ 20.30 Golf: US Open TV3 Sport 14.00 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 21.00 Fodbold: Paraguay-Qatar 00.00 Fodbold: Uruguay-Ecuador TV3 Max 14.00 Rallycross: Norges VM-afdeling 20.00 Atletik: Diamond League Canal 9 12.00 E-sport Eurosport 1 9.00 Motorsport: Le Mans 15.45 Cykling: Crit. du Dauphiné, 8. etape Eurosport 2 16.00 Motocross: VM-afdeling 13.30 Cykling: Ungarn Rundt

Vis mere

Fodbold. Sveriges kvinder er videre til knockoutfasen ved VM efter 5-1 mod Thailand. Asiaterne har nu lukket 18 mål ind i deres to første kampe. Skal de hente bolden ud af målet flere gange, vil der være tale om VM-rekord. Ifølge Ritzau lukkede Argentina ligeledes 18 mål ind ved VM-turneringen i 2007.

Håndbold. De danske verdensmestre sluttede EM-kvalifikationen med en sejr på 31-24 over Færøerne i Aalborg. Danmark havde allerede sig sig kvalifikationen til EM i 2020 før kampen, der blev afviklet uden de to store danske stjerner Niklas Landin og Mikkel Hansen. De var gået på sommerferie.

Fodbold. En af Sveriges bedste spillere nogensinde er tilbage i trænerrollen i Helsingborg. Henrik ’Henke’ Larsson har indgået aftale om at genindtræde i det job, han forlod i 2016, da Helsingborg under stor dramatik rykkede ned i den næstbedste svenske række. Larsson har fået kontrakt for resten af 2019 og afløser den lørdag fyrede Per-Ola Ljung i håb om at undgå endnu en nedrykning.

Cykling. 34-årige Jakob Fuglsang (Astana) vandt søndag for anden gang i karrieren det prestigefyldte franske etapeløb Critérium du Dauphiné. På løbets 8. og sidste etape – 114 ganske bjergrige kilometer fra Cluses til Champéry i Schweiz – kom Astana-kaptajnen i mål med favortigruppen og sluttede dermed øverst på podiet med en margin på 20 sekunder ned til amerikaneren Tejay Van Garderen (Education First) og 21 sekunder ned til tyske Emanuel Buchmann (bora-hansgrohe). 8. etape blev vundet af hollænderen Dylan van Baarle (Ineos) i et spurtopgør med australieren Jack Haig (Mitchelton-Scott) - Fuglsang blev nummer 16 med et minus på 1.59 minutter.

Cykling. Også i Schweiz Rundt var der dansk succes på 2. etape. Spanske Luis Leon Sanchez (Astana) vandt etapen, mens danske Kasper Asgreen (Quick-Step) via bonussekunder og en 4. plads overtog føringen i den samlede stilling med minimal margin på få hundrededele sekunder.

Tennis. Italieneren Matteo Berrettini snuppede titlen ved græsturneringen i tyske Stuttgart, da han slog den canadiske teenager Félix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (11). Hos kvinderne var der turneringssejr i s-Hertogenbosch i Holland til amerikaneren Alison Riske, da hun efter et stort comeback slog den lokale Kiki Bertens 0-6, 6-7 (3), 7-5. I Nottingham sejrede franske Caroline Garcia 2-6, 7-6 (4), 7-6 (4) mod kroaten Donna Vekic, Kroatien.

Fodbold. Den franske midtbanespiller Paul Pogba vil væk fra Manchester United. Det siger han ifølge Ritzau søndag i Tokyo. »Der har været meget snak og mange tanker«, siger den 26-årige franskmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Jeg tror, det kunne være et godt tidspunkt at prøve noget nyt et andet sted«, siger han. 26-årige Paul Pogba vendte i 2016 tilbage til Manchester United efter fire sæsoner i Juventus. Han scorede 16 mål i 47 kampe i sidste sæson.

Fodbold. De første kampe i Gold Cup-turneringen, der er det nord- og mellemamerikanske mesterskab, var rene målfester. I et dobbeltarrangement på det gigantiske Rose Bowl i Pasadena i Californien fik tilskuerne 11 mål og en portion gedigen klasseforskel at se, da Canadas 4-0-sejr over Martinique blev efterfulgt af Mexicos knusende 7-0-gevinst over Cuba.

Fodbold. Italieneren Maurizio Sarri er som ventet fortid som manager i engelske Chelsea. Sarri har indgået en treårig kontrakt med den italienske mesterklub Juventus.