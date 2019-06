Amerikansk outsider holder favoritter stanger og vinder US Open

Baseball-trøje solgt for 37 millioner kroner og Uruguay vinder 4-0 over Eduador.

Direkte sport i tv DR 1 20.30 Fodbold: U21 - Tyskland-Danmark DR 2 18.30 Fodbold: U21 - Serbien-Østrig DR 3 21.00 Fodbold: VM - Sydkorea-Norge (k) TV 2 Sport 13.35 Cykling: Mont Ventoux Challenges 15.45 Cykling: Tour de Suisse, 3. etape TV3 Sport 13.00 Tennis: Fever-Tree Ch.ships (m) 1.00 Fodbold: Japan-Chile Eurosport 1 13.15 Cykling: Mont Ventoux Challenge 17.50 Fægtning: EM Eurosport 2 00.50 Rally: Coiluna-Loelle



Golf. Gary Woodland vandt karrierens første major-turnering, da han med en sidste runde i to slag under par holdt forfølgerne på afstand i US Open på Pebble Beach i Californien. 35-årige Woodland gik de fire runder i samlet 13 slag under banens par, og var dermed to slag bedre end landsmanden Brooks Koepka, som har vandt turneringen i både 2017 og 2018. Inden sejren i US Open var Woodlands bedste major-resultat en 6. plads i sidste års US PGA Championship. Han inkasserer omtrent 15 millioner kroner for 1. pladsen.

Fodbold. Uruguay kom flyvende fra start i Copa América, det sydamerikanske mesterskab, med en klar sejr på 4-0 over Ecuador. De 15 dobbelte mestre kom på sejrskurs efter seks minutter, da Nicolas Lodeiro sendte bolden i nettet, og senere øgede stjerneangriberne Luis Suarez og Edinson Cavani til 3-0. festen sluttede, da Ecuadors forsvarsspiller Arturo Mina var så uheldig, at score i et eget mål.

Baseball. I USA er er der mange penge i sportsmemorabilia, hvilket prisen på en knap 90 år gammel trøje båret af baseball-ikonet Babe Ruth vidner om. Ved en auktion i New York indbragte trøjen 5,64 millioner dollars (ca. 37 millioner kroner), og det skulle ifølge CBS være rekord for samlerobjekter fra sportens verden, skriver Ritzau. Babe Ruth brugte trøjen i den sidste del af sin karriere fra 1928-1930. Trøjen var på auktionen ledsaget af andre genstande fra Ruths karriere, og pengene skal ifølge familien gå til velgørenhed. Legenden stoppede sin karriere i 1937, og han døde i 1948, blot 53 år gammel.

Fodbold. Flere tyske medier, herunder Kicker og sport1.de, skriver, at Mats Hummels er på vej retur til Borussia Dortmund. 2014-verdensmesteren skiftede fra netop Dortmund til Bayern München i 2016, og nu mangler de to klubber blot at blive enige om prisen før et comeback hos de tyske vicemestre er en realitet.

Fodbold. Italien vandt giganternes kamp mod Spanien ved U21-EM med 3-1 efter at have været bagud 0-1. To af de italienske mål blev scoret af Fiorentinas Federico Chiesa, der er søn af den tidligere italienske landsholdsspiller Enrico Chiesa.

Tennis. Mikkel Torpegaard vandt Challenger-turneringen i Columbus i den amerikanske delstat Ohio ved at besejre sydkoreaneren Nam Ji-sung i to sæt med cifrene 6-1, 7-5. Det er danskerens første sejren siden han vandt finalen samme sted i 2016.

Dart. Dave Chisnall var bedst, da finalen i dartturneringen Danish Darts Open blev afviklet sent søndag. Her besejrede han landsmanden Chris Dobey 8-3 i Brøndby Hallen, da Danmark for andet år i træk var vært for en af sæsonens 13 turneringer på PDC European Tour. Med sejren kunne Dave Chisnall rejse hjem med førstepræmien på 25.000 pund (cirka 210.000 kroner).

Motocross. Ved VM-afdelingen i Kegums, Letland, Thomas Kjer Olsen hentede to 3. pladser i MX2-klassen. Spanske Jorge Prado fører sammenlagt i VM-serien 30 point foran den danske kører.