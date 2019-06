Bendtner er færdig i Rosenborg, Totti er færdig i Roma og outsider vinder en major

Baseball-trøje solgt for 37 millioner kroner og Uruguay vinder 4-0 over Eduador.

Fodbold. Nicklas Bendtner er færdig i Rosenborg og skal finde sig en ny klub i det kommende transfervindue. »Han har mere eller mindre spillet sin sidste kamp for Rosenborg«, siger træneren Eirik Horneland til Eurosport dagen efter Rosenborg vandt 3-0 over Vålerenga i Elitserien uden Bendtner i truppen. Bendtner spillede sæsonens første 5 kampe, der gav Rosenborg 2 point, og han har ikke spillet siden 28. april, da Rosenborg tabte 3-0 til Molde. 31-årige Bendtner har en kontrakt med Rosenborg, der løber året ud.

Fodbold. Efter at have stoppet sin aktive karriere har Francesco Totti været tilknyttet AS Romas ledelse som teknisk direktør, men den post meddelte den 42-årige italiener i dag på en pressemøde, at han forlader, fordi klubben i to år ikke har lyttet til ham. »Jeg fik aldrig mulighed for at sige min mening. De involverede mig aldrig. Det er, hvad der kan ske det første år, men ikke i to år. De kendte til mit ønske om at gøre en masse for holdet, men ønskede det ikke. De holdt mig ude af det hele. Det er en dag, jeg aldrig havde håbet på skulle komme«, sagde Francesco Totti.

Fodbold. Arsenal har forfremmet den svenske U23-træner Fredrik Ljungberg til assistent for cheftræner Unai Emery. 42-årige Ljungberg får blandt andet til opgave at integrere de unge spillere i klubben, som han selv spillede for fra 1998 til 2007.

Fodbold. AGF har hentet en ’ny’ Duncan. Den 19-årige australske midtbanespiller Zach Duncan fra Marconi Stallions har fået en 4-årig kontrakt med klubben, hvor Morten ’Duncan’ Rasmussen indledte sin lange karriere, der den forgangne sæson har udspillet sig i Enosis Neon Paralimni i den cypriotiske liga.

Håndbold. Mens Hollands kvinder i de seneste år har været en magtfaktor ved EM og OL, kniber det mere for mændene at sætte deres fodaftryk ved internationale mesterskaber. Men måske er der håb, for Hollands herrelandshold har for første gang nogensinde kvalificeret sig til en EM-slutrunde. Kvalifikationen til næste års slutrunde i Sverige, Norge og Østrig kom i hus med en sejr på 25-21 over Letland, for den sikrede Holland en plads som nr. 3 i puljen, der lige akkurat rakte til en EM-billet. Letland, som Holland altså slog, skal også til EM for første gang.

Fodbold. Martin Ørnskov har forlænget sin kontrakt med Lyngby for yderligere et år. Ørnskov kom til Lyngby i 2016, og var i den netop overståede sæson med til at spille klubben op i Superligaen.

Foto: Ezra Shaw/Ritzau Scanpix Gary Woodland spillede stabilt gennem alle fire runder, og han endte derfor med pokalen efter sin sejr i US Open.

Golf. Gary Woodland vandt karrierens første majorturnering, da han med en sidste runde i to slag under par holdt forfølgerne på afstand i US Open på Pebble Beach i Californien. 35-årige Woodland gik de fire runder i samlet 13 slag under banens par, og var dermed 3 slag bedre end landsmanden Brooks Koepka, som har vandt turneringen i både 2017 og 2018. Inden sejren i US Open var Woodlands bedste majorresultat en 6.-plads i sidste års US PGA Championship. Sejren indbringer ham cirka 15 millioner kroner samt adgang til alle majorturneringer de kommende fem år.

Atletik. Den kenyanskfødte bahrainske maratonløber Eunice Jepkirui Kirwa er blevet udelukket i fire år for brug af det ulovlige stof epo. Nyhedsbureauet AFP skriver ifølge Ritzau, at Atletikkens Integritetsenhed (AIU) under Det Internationale Atletikforbund (IAAF) har tildelt OL-sølvvinderen i maraton karantænen, der er gældende med tilbagevirkende kraft fra 7. maj i år. 35-årige Kirwa har været midlertidig udelukket siden maj, hvor hun afleverede en blodprøve, der indeholdt spor af epo. Hun fik sølv ved OL i Rio i 2016, hvor hun kom ind efter den kenyanske løber Jemima Sumgong. Sumgong gik også i dopingfælden i 2017, hvor en test viste spor af epo.