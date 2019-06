Tyskland undlod at bruge lækket spionmateriale mod U21-landsholdet

Direkte sport i tv Tirsdag 18. juni DR 3 18.30 Fodbold: U21, Rumænien-Kroatien 21.00 Fodbold: VM, Italien-Brasilien (k) TV 2 Sport 12.30 Tennis: Nature Valley Classic (k) 15.45 Cykling: Tour de Suisse, 4. etape 17.20 Tennis: Nature Valley Classic (k) TV3 Sport 13.00/17.00 Tennis: Fever-Tree Ch. (m) 20.00 Bowling: Team Europe-Team USA 23.30 Fodbold: Bolivia-Peru 2.30 Fodbold: Brasilien-Venezuela Eurosport 1 17.50 Fægtning: EM

Vis mere

Fodbold. Video fra det danske U21-landsholds afsluttende træning blev via en fejl i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) lagt på Uefas hjemmeside forud for 1-3-mødet i går med Tysklands regerende europamestre. Tyskerne gjorde ifølge avisen Bild dog ikke brug af muligheden for at spionere. Den tyske landstræner Stefan Kuntz kontaktede endda sin danske trænerkollega Niels Frederiksen og gjorde opmærksom på Uefas brøler. »For Stefen Kuntz var sagen helt klar - han ville vinde på fair facon«, siger en medarbejder fra den tyske stab ifølge Bild.

Fodbold. Nicolai Poulsens nylige skifte fra Randers FC til AGF i Superligaen har ført til en række mindre pæne henvendelser til midtbanemanden. Det fortæller Poulsen til B.T. »Jeg er blevet konfronteret med folks meninger og har modtaget hadske beskeder. Ligeledes er jeg blevet stoppet på gaden og her blevet belært om, at jeg ikke kan være mig selv bekendt«, siger Nicolai Poulsen og understreger: »Jeg var forberedt på det, og det er kun dejligt, at folk er engagerede«.

Håndbold. Spillere i 1. og 2. division aflønnes ifølge en rundspørge TV2 Sport har lavet ofte på alternativ og ulovlig facon. Ifølge TV2 Sport svarer 79 af 97 adspurgte spillere, at de har kendskab, at klubber aflønner ulovligt. 32 spillere svarer, at de selv har modtaget ulovlig aflønning i form af kuvertpenge, fladskærme, telefoner og adgang til leasede biler.

Fodbold. Chile, der vandt Copa América i både 2015 og 2016, fik en glimrende start på titelforsvaret. Japan blev slået 4-0 i Sao Paulo på to mål af Eduardo Vargas samt yderligere scoringer af Erick Pulgar og Alexis Sanchez.

Fodbold. De franske værter gjorde rent bord i deres indledende gruppe ved VM ved at slå Nigeria 1-0 på en straffesparksscoring af Wendie Renard 11 minutter før tid. I 1/8-finalen skal Frankrig møde en af de bedste 3’ere fra en af de indledende grupper.