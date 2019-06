Frankrig og Rumænien kan spænde ben for dansk U21-drøm

FOR ABONNENTER

Fodbold. Det franske U21-landshold hentede en 1-0-sejr over Kroatien ved EM i Italien og er nu på 6 point efter to kampe i C, hvor Rumænien efter 4-2 mod England topper på bedre målscore end franskmændene. Rumænien og Frankrig mødes i sidste spillerunde og et uafgjort resultat vil sende begge nationer til semifinalerne og til OL i Tokyo i 2020. Ved U21-EM er det kun gruppevinderen samt den bedste 2’er på tværs af de tre grupper, der går videre. Dansk sejr søndag mod Serbien kan derfor være for lidt til dansk avancement.