Dansker skal konkurrere i disciplin, han normalt ikke dyrker: På papiret har han ingen chancer for at slå nogen, siger landstræner

Velkommen til søndagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder fra sportens verden netop nu.

Direkte sport i tv Søndag 23. juni DR1 21.00 Fodbold: U21-Danmark-Serbien DR2 10.25 EOL: Skydning, pistol 10 m(m) 11.00/17.40/19.00 EOL: Atletik 13.00 EOL: Gymnastik, akrobatik og rytmik. DR3 17.30 Fodbold: England-Cameroun (k) 21.00 Fodbold: Frankrig-Brasilien (k) TV 2 Sport 13.00 Cykling: Tour de Suisse, 9. etape 16.30 Tennis: Mallorca Open (k) TV3+ 15.00 Formel 1: Frankrigs Grand Prix TV3 Sport 10.00 Formel 3: Frankrigs Grand Prix 11.30 Formel 2: Frankrigs Grand Prix 14.30 Tennis: Fever-Tree Championship (m) 21.00 Fodbold: Qatar-Argentina TV3 Max 18.00 Motorsport: Indycar 21.00 Motorsport: Nascar Save Mart 350 6’eren 14.00 Motorsport: Super GT Sommerløb Eurosport 1 11.00 Superbike: Italiens Grand Prix 12.05 Supersport: Italiens Grand Prix 13.00 Cykling: Slovenien Rundt 15.00 Cykling: La Route d’Occitanie Eurosport 2 13.00/16.00 Motorcross: VM-afdeling 14.00 Superbike:VM-afdeling Vis mere

NHL. Danmark har fået to nye spillere på kontrakt i verdens bedste ishockeyliga, NHL. To spillere, der begge tilmed er 18 år gamle og målmænd. Mads Søgaard fra Aalborg blev valgt som den 24. dansker i historien af en NHL-klub, da Ottawa Senators håndplukkede ham som nummer 37 i draften. Frederik Dichow endte med at blive draftet af storklubben Montreal Canadiens som draftens nummer 138. Det forventes, at både Mads Søgaard og Frederik Dichow skal bruge en lille håndfuld år, inden det vides, om de har niveauet til at få debut i verdens bedste liga.

Foto: Rich Lam/Ritzau Scanpix Mads Søgaard i aktion for det danske U20-landshold ved VM.

Fodbold. Det italienske U21-landshold vandt lørdag aften 3-1 over Belgien ved EM på hjemmebane. Et resultat, der sætter det danske U21-landshold under pres inden søndagens sidste gruppekamp mod Serbien. Det er er nemlig kun de tre gruppevindere og den bedste to’er i de tre grupper, der går videre til semifinalerne. Danmark kan ikke gå forbi Tyskland i egen gruppe, og den italienske sejr gør, at de danske drenge skal slå Serbien med tre mål eller flere for at overgå Italien i regnskabet for de næstbedste hold i grupperne. Sker det, kan de danske drømme om en semifinale stadigvæk blive slukket, hvis Frankrig og Rumænien spiller uafgjort mandag aften, da begge hold så vil slutte på syv point og sende Danmark hjem, da U21-landsholdet maksimalt kan nå seks point med sejr over Serbien.

De europæiske olympiske lege. Det nye format Dynamic New Atletics ved de europæiske olympiske lege i Minsk har skabt en særpræget situation på det danske hold. Dynamic New Atletics er en holdkonkurrence, hvor landene stiller op i syv individuelle idrætter og to stafetter. Her bliver atleterne sendt af sted forskudt afhængig af, hvordan holdet har præsteret hidtil i konkurrencen. Danmark opnår nok ikke de store resultat i højdespring. Højdespringeren Jonas Kløjgaard har nemlig måtte melde afbud til disciplinen af private årsager, og da man kun må udtage et vist antal reserver på tværs af alle disciplinerne, står Danmark uden en naturlig afløser, fordi man ikke valgte at medbringe en reserve til højdespring. Derfor har sprinteren Simon Hansen, der normalt løber 100 meter og 200 meter, meldt sig til at deltage i en disciplin, han normalt ikke dyrker.

»Simon har ingen som helst forventninger til at kunne kæmpe med, men tager det som en indsats for holdet i en meget uvant disciplin.På papiret har Simon ingen chancer for at slå nogen medmindre de kikser«, vurderer landstræner Mikkel Larsen til DR.

Fodbold. 36-årige Daniel Alves får ikke forlænget sin kontrakt med Paris Saint-Germain og forlader dermed klubben ved udgangen af denne måned. Det bekræfter han i et opslag på Instagram. Det vides endnu ikke, hvor Alves fortsætter sin karriere henne.

Boksning. Dina Thorslund forsvarede på overbevisende vis sin VM-titel hos WBO, da hun lørdag aften vandt på point over australske April Adams i Horsens. Alle tre dommere havde scoren 100-90 i den 25-årige danskers favør.

Foto: René Schütze/Fotograf René Schütze Dina Thorslund forventes nu at jagte en stor kamp i USA efter sin sejr lørdag aften.