Tennissportens nye dronning er 23 år og første australier på toppen i 43 år

Direkte sport i tv Søndag 23. juni DR1 21.00 Fodbold: U21-Danmark-Serbien DR2 10.25 EOL: Skydning, pistol 10 m(m) 11.00/17.40/19.00 EOL: Atletik 13.00 EOL: Gymnastik, akrobatik og rytmik. DR3 17.30 Fodbold: England-Cameroun (k) 21.00 Fodbold: Frankrig-Brasilien (k) TV 2 Sport 13.00 Cykling: Tour de Suisse, 9. etape 16.30 Tennis: Mallorca Open (k) TV3+ 15.00 Formel 1: Frankrigs Grand Prix TV3 Sport 10.00 Formel 3: Frankrigs Grand Prix 11.30 Formel 2: Frankrigs Grand Prix 14.30 Tennis: Fever-Tree Championship (m) 21.00 Fodbold: Qatar-Argentina TV3 Max 18.00 Motorsport: Indycar 21.00 Motorsport: Nascar Save Mart 350 6’eren 14.00 Motorsport: Super GT Sommerløb Eurosport 1 11.00 Superbike: Italiens Grand Prix 12.05 Supersport: Italiens Grand Prix 13.00 Cykling: Slovenien Rundt 15.00 Cykling: La Route d’Occitanie Eurosport 2 13.00/16.00 Motorcross: VM-afdeling 14.00 Superbike:VM-afdeling Vis mere

Tennis. Australske Ashleigh Barty er ny nummer 1 på kvindernes verdensrangliste. Den 23-årige French Open-vinder besejrede tyske Julia Görges i finalen i græsturneringen i Birmingham 6-3, 7-5 og hentede dermed sæsonens tredje triumf og de resterende point, der sender hende for japanske Naomi Osaka på ranglisten. Barty er den første australske kvinde i 43 år, der topper kvindernes rangliste.

.@ashbar96 is the #NatureValleyClassic champion and will be crowned World No.1!



Defeats Julia Gorges 6-3, 7-5! pic.twitter.com/hUel3jBl5D — WTA (@WTA) 23. juni 2019

De europæiske olympiske lege. Det nye format Dynamic New Atletics ved de europæiske olympiske lege i Minsk har skabt en særpræget situation på det danske hold. Dynamic New Atletics er en holdkonkurrence, hvor landene stiller op i syv individuelle idrætter og to stafetter. Her bliver atleterne sendt af sted forskudt afhængig af, hvordan holdet har præsteret hidtil i konkurrencen. Danmark opnår nok ikke de store resultat i højdespring. Højdespringeren Jonas Kløjgaard har nemlig måtte melde afbud til disciplinen af private årsager, og da man kun må udtage et vist antal reserver på tværs af alle disciplinerne, står Danmark uden en naturlig afløser, fordi man ikke valgte at medbringe en reserve til højdespring. Derfor har sprinteren Simon Hansen, der normalt løber 100 meter og 200 meter, meldt sig til at deltage i en disciplin, han normalt ikke dyrker.

»Simon har ingen som helst forventninger til at kunne kæmpe med, men tager det som en indsats for holdet i en meget uvant disciplin.På papiret har Simon ingen chancer for at slå nogen medmindre de kikser«, vurderer landstræner Mikkel Larsen til DR.

Tennis. Roger Federer har for 10. gange vundet græsturneringen i tyske Halle. I sin 13. finale i Halle sejrede schweizeren 7-6 (2), 6-1 mod belgieren David Goffin.

Fodbold. Norges kvinder spillede sig sent lørdag videre til kvartfinalerne ved VM i Frankrig med en sejr i straffesparkskonkurrence mod Australien.

Fodbold. Brasilien pulveriserede Peru med 5-0 ved Copa América og er klar til kvartfinalerne sammen med Venezuela, der slog Bolivia 3-1. 36-årige Dani Alves scorede til 4-0 for brasilianerne og bekendtgjorde efter kampen, at han forlader Paris SG i løbet af sommeren.

De europæiske olympiske lege. De danske judokvinder er færdige ved legene i Minsk, inden de for alvor kom i gang med turneringen. Således tabte først Lærke Olsen og siden Emilie Sook deres indledende kamp i 16.-delsfinalen. Skytten Frederik Larsen er ligeledes færdig, da han ikke kom videre fra den indledende kvalifikation i 10 meter luftpistol.

Ishockey. Danmark har fået to nye spillere på kontrakt i verdens bedste ishockeyliga, NHL. To spillere, der begge tilmed er 18 år gamle og målmænd. Mads Søgaard fra Aalborg blev valgt som den 24. dansker i historien af en NHL-klub, da Ottawa Senators håndplukkede ham som nummer 37 i draften. Frederik Dichow endte med at blive draftet af storklubben Montreal Canadiens som draftens nummer 138. Det forventes, at både Mads Søgaard og Frederik Dichow skal bruge en lille håndfuld år, inden det vides, om de har niveauet til at få debut i verdens bedste liga.