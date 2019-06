Danske topklubber får store bøder for fan-affyring af romerlys

FOR ABONNENTER

Fodbold. Det så voldsomt ud, da Brøndby-fans kastede tændte romerlys over på et FC København-afsnit, da de to ærkerivaler mødte hinanden i Superligaen 5. maj. Og det så skidt ud, da en FCK-tilhænger kastede en genstand, der ramte Brøndby-spilleren Dominik Kaiser. Samtidig affyrede begge fangrupper pyroteknik i massevis. Nu får begge klubber store bøder for hændelserne i Parken, meddeler Fodboldens Disciplinærinstans, der afkræver 175.000 kroner fra Brøndby og 125.000 kroner fra FCK. Begge klubber kan anke inden for de næste to uger.