Milano og Cortina bliver OL-værter i 2026

Olympisk. De italienske byer Milano og Cortina bliver værter for de vinter olympiske lege i 2026. Det afgjorde Den Internationale Olympiske Komité ved en afstemning i organisationens hovedkvarter i Lausanne. Det italienske bud vandt over Stockholm, og efter Cortina d’Ampezzo i 1956 og Torino i 2006 bliver Italien dermed vært for vinter-OL for tredje gang. Sverige har aldrig haft værtskabet for vinter-OL. Det næste vinter-OL i 2022 finder sted i Beijing.