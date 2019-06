Trods sikkerhedsnet er endnu en tilskuer blevet ramt af hård baseball

FOR ABONNENTER

Baseball. En række uheld de senere år har ført til krav om, at alle 30 stadioner i Majoe League Baseball har sikkerhedsnet for at skærme tilskuerne mod de særdeles hårde bolde. Men selv om det er implementeret, er der stadig problemer. Så sent som natten til mandag, dansk tid, endte en tilskuer på hospitalet, efter at hun blev ramt i ansigtet af en bold i høj fart under en kamp mellem Los Angeles Dodgers og Colorado Rockies. Det er blot ti måneder siden, at en 79-årig kvindelig tilskuer døde, få dage efter at hun var blevet ramt af en bold på Dodger Stadium i Los Angeles. Og så sent som i maj måtte en anden tilskuer indlægges på hospitalet efter et uheld i Houston.