Groth er en sejr fra medalje og OL, Lampard forhandler med Chelsea, FCK lurer på målmand og græker høster hæder i NBA

De europæiske olympiske lege. Bordtennisspilleren Jonathan Groth er garant for dramatik ved legene i Minsk. Danmarks bedste afværgede matchbolde allerede i søndags i indledende runde og tirsdag måtte han igen grave dybt for at spille sig til semifinalen. Slovakken Wang Yang blev slået 4-3 i sæt efter cifrene 11-9, 7-11, 12-14, 10-12, 12-10, 11-3, 11-7. Dermed er Groth, der afværgede matchbolde i 5. sæt, blot en sejr fra en medalje og en direkte kvalifikation til OL i Tokyo i 2020. »Det var fuldstændigt sindssygt. Jeg var tæt på kramper flere gange. Mit venstre ben sitrede og spændte op«, forklarede Groth efterfølgende ifølge Ritzau.

Fodbold. Klubikonet Frank Lampard er på vej tilbage til Chelsea i Premier League som manager. Lampards nuværende klub, Derby County fra den næstbedste række, hvor 41-årige havde en succesfuld debutsæson som manager og lige akkurat gik glip af oprykning til den bedste række, har givet Lampard lov til at indlede forhandlinger med Chelsea. London-klubben afgav i sidste uge manager Maurizio Sarri til italienske Juventus, og Lampard, der i 13 sæsoner fra 2001 og frem scorede 211 mål i 648 kampe for The Blues, er altså førstebejler til jobbet.

De europæiske olympiske lege. Badmintondoublen Sara Thygesen og Maiken Fruergaard rejste sig efter nederlag i første indledende gruppekamp til et par fra Storbritannien, da ungarerne Nikoletta Bukoviczki og Daniella Gonda blev besejret med knusende 21-7, 21-13. Singlen Mia Blichfeldt vandt 21-11, 21-11 over slovakken Martina Repiska og har nu to sejre af to mulige – og sikker kurs mod avancement.

De europæiske olympiske lege. René Holten Poulsen måtte ud i opsamlingsheat på 1.000 meter enerkajak for at nå finalen. Den tidligere verdensmester blev nr. 3 i sit indledende heat, men medaljedrømmen kom tilbage på sporet, da han med endnu en 3. plads i opsamlingen lige akkurat kvalificerede sig til finalen i Minsk. I toerkajak over 1.000 meter er René Holten Poulsen sammen med Nils Jensen Boe derimod færdig efter to 7. pladser. Hos kvinderne skulle OL-sølvvinder Emma Aastrand Jørgensen ligeledes ud i opsamlingsheat på 500 meter, for at kvalificere sig til finalen. PLadsen kon i hus, da hun i opsamlingsheatet sluttede som nummer 2.





Fodbold. FC København har allerede sikret sig en kontrakt med den norske landsholdsmålmand Sten Grytebust. Nu meldes en svensker med 6 A-landskampe og en fortid i Superligaen også på vej til FCK. Karl-Johan Johnsson, der tidligere har spillet i Randers FC, er ifølge træneren i franske Guingamp, Patrice Lair, tæt på et skifte til FCK. »’Kalle’ Johnsson kommer ikke tilbage. Han er ved at blive solgt til København«, siger Guingamp-træneren til den franske avis Ouest-France. Samtidigt bekræfter FCK-manager Ståle Solbakken overfor Ekstra Bladet, at sidste sæsons førstemålmand, finske Jesse Joronen, er et emne for italienske Brescia.

Basketball. Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks er blevet kåret til sæsonens mest værdifulde spiller, mvp, i den nordamerikanske NBA-liga. Den 211 centimeter høje græker har spillet i USA siden 2013, og han scorede i gennemsnit 27,7 point per kamp og skaffede 12,5 rebounds. Med sine 23 år er Antetokounmpo den yngste spiller, der modtager hæderen, siden Derrick Rose i 2011, og han er samtidig den blot anden europæiske mvp. Tyske Dirk Nowitzki var den første i 2007.

Doping. To russiske skiskytter er blevet udelukket i fire år af Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU). Duoen er fældet på baggrund af data fra Det Russiske Antidopingagentur (Rusada). Duoens sager har kørt sideløbende med sager mod OL-guldvinderne Evgeny Ustyugov og Svetlana Sleptsova. IBU er dog tilsyneladende endnu ikke færdige med behandlingen af de noget mere højtprofilerede atleters sager.

Fodbold. 33-årige Jeppe Kjær forlader Lyngbys nyoprykkede superligamandskab.

Doping. Det lyder som noget fra Skipper Skræk, men ikke desto mindre har forskere fra Freie Universität i Berlin fundet ud af, at stoffet ecdysteron, der blandt andet findes i spinat, er præstationsfremmende. Det skriver sport1.de. Professor Maria Parr, der har været med til at undersøge stoffets virkning, anbefaler, at ecdysteron bliver optaget på listen over forbudte stoffer.

Fodbold. Randers FC har skrevet en toårig kontrakt med den centrale midtbanespiller Simon Piesinger. Østrigeren er hentet i Rheindorf Altach, og han har tidligere også spillet for Sturm Graz.