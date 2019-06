Tårnhøj græker høster sjælden hæder i nordamerikansk liga

René Holten Poulsen skal i opsamlingsheat for at komme i finalen på 1.000 metter.

Basketball. Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks er blevet kåret til sæsonens mest værdifulde spiller, mvp, i den nordamerikanske NBA-liga. Den 211 centimeter høje græker har spillet i USA siden 2013, og han scorede i gennemsnit 27,7 point per kamp og skaffede 12,5 rebounds. Med sine 23 år er Antetokounmpo den yngste spiller, der modtager hæderen, siden Derrick Rose i 2011, og han er samtidig den blot anden europæiske mvp. Tyske Dirk Nowitzki var den første i 2007.

Du kan læse et portræt af Giannis Antetokounmpo her.

Tennis. Caroline Wozniacki spiller tirsdag sin anden kamp ved WTA-turneringen i Eastbourne. Modstanderen er tyske Andrea Petkovic, og opgøret er dagens sidste af fem kampe på bane 2. Det er 6. kamp mellem Wozniacki og Petkovic, og danskeren har foreløbig vundet fire, mens Petkovic vandt den første kamp mellem de to tilbage i 2011.

De europæiske olympiske lege. René Holten Poulsen skal i opsamlingsheat i 1.000 meter enerkajak for at nå finalen. Den tidligere danske verdensmester blev nr. 3 i sit indlende heat og missede dermed den direkte adgang til finalen. I toerkajak over 1.000 meter blev René Holten Poulsen sammen med Nils Jensen Boe sidst i det indledende heat og skak derfor i opsamling for at gå videre.

Fodbold. Uruguay og Chile er videre til kvartfinalerne ved Copa America, det sydamerikanske mesterskab. Uruguay vandt det indbyrdes opgør 1-0, men da Ecuador og Japan samtidig spillede 1-1, var det de to stormagter, der indløste billetterne til turneringens næste fase. Edinson Cavani scorede sejrsmålet for Uruguay, der nu støder ind i Peru, mens Chile møder ubesejrede Colombia.

Fodbold. Med en smal 1-0-sejr over Canada kvalificerede Sverige sig til kvartfinalen ved VM i Frankrig. Stina Blackstenius blev matchvinder med sit mål efter 55 minutter spil. Kvartfinalerne spilles onsdag-fredag med følgende kampe:

27. juni: Norge-England

28. juni: Frankrig-USA

29. juni: Italien/Kina-Holland/Japan

29. juni: Tyskland-Sverige

Fodbold. Ajax har hentet kantspilleren Quincy Promes i Sevilla for 117 millioner. Promes har tidligere spillet i Spartak Moskva, Go Ahead Eagles og Twente. Den 27-årige hollænder er desuden noteret for 36 landskampe.

Fodbold. Frankrig og Rumænien spillede 0-0 ved U21-EM i Italien, og det resultat betød, at begge lande kvalificerede sig til semifinalen. Rumænien ender som vinder af gruppen på grund af den bedste målscore, mens franskmændene går videre som den bedste af de tre toere. Semifinalerne torsdag står dermed mellem Frankrig og Spanien samt Tyskland og Rumænien.