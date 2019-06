Kontroversiel regel bliver afskaffet igen efter forvirring og gule kort

New York Yankees laver homerun for 28. kamp i træk og sætter rekord.

Fodbold. En kontroversiel regel effektueret i forbindelse med det aktuelle VM er allerede på vej til at blive afskaffet igen. Det drejer sig om reglen, der siger, at målmanden i forbindelse med straffespark ikke må bevæge sig væk fra stregen og i tilfælde af overtrædelse skal straffes med et gult kort. Det har ved VM ført til forvirring og flere gule kort, fordi der ydermere er videoovervågning, som gør dommeren i stand til meget nøjagtigt at se, om målmanden overtræder reglen. Det kan i yderste konsekvens i forbindelse med straffesparkskonkurrencer resultere i røde kort til målmanden, og International Football Association Board, der dikterer fodboldreglerne siger nu til ard.de, at reglen vil blive afskaffet igen. Den er allerede suspenderet ved VM’s knockoutkampe og i Copa América.

Fodbold. Holland blev 8. og sidste nation til at booke en plads i VM-kvartfinalen. Det skete med en sejr på 2-1 over Japan. Den hollandske sejr kom i hus på dramatisk vis via et straffespark i opørets sidste minut. Begge hold var ved stillingen 1-1 så småt ved at indstille sig på forlænget spilletid, da Suki Kumagi tog bolden med hånden i straffesparksfeltet, og på det efterfølgende straffespark scorede Lieke Martens sejrsmålet.

VM-kvartfinalerne spilles onsdag-fredag med følgende kampe:

27. juni: Norge-England

28. juni: Frankrig-USA

29. juni: Italien-Holland

29. juni: Tyskland-Sverige

Baseball. New York Yankees satte en bemærkelsesværdig rekord, da holdet i den nordamerikanske MLB-liga slog Toronto Blue Jays 4-3. Blandt pointene var et homerun signeret DJ LeMathieu, og det var 28. kamp i træk, Yankees lavede et homerun, hvilket er rekord. Texas Rangers præsterede i 2002 27 kampe i træk med mindst et homerun. 14 forskellige spillere har bidraget til rekorden.

Tennis. I 2013 var Sabine Lisicki i finalen i Wimbledon, men efter en hård periode med masser af skader er tyskeren dalet ned som nr. 299 i verden. Hendes meritter i den britiske grand slam-turnering er dog ikke gået ubemærket hen, og arrangørerne har udstedt et wildcard til kvalifikationen til Lisiscki, der har også var i semifinalen i 2011. Hun vandt sin første kamp og skal bruge yderligere to sejre for at få plads i hovedturneringen.

Fodbold. 25-årige Andre Gomes skifter på en permanent femårig kontrakt fra FC Barcelona til Everton. Premier League-klubben har betalt ca. 183 millioner for portugiseren.

Fodbold. Real Madrid vil blande sig i kvindefodbold og indgå et samarbejde med klubben CD Tacon, meddeler Real Madrid på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Derfor vil Real Madrid på næste generalforsamling fremlægge planerne om en fusion med Tacon, der har licens til den bedste række, med virkning fra 1. juli 2020. Dermed tyder meget på, at Real Madrid vil kunne præsentere et kvindehold i den bedste række i Spanien om et år.