Se det vanvittige mål: Wayne Rooney hamrer bolden ind fra 65 meter

Direkte sport i tv Torsdag 27. juni DR2 8.55 European Games: Badminton, 1/8-delsfinaler 11.55 European Games: Skydning 50 m luftriffel, 3 positioner (k) 12.55 European Games: Kajak, finaler 16.00 European Games: Skydning skeet, finale (m) DR3 17.45 Fodbold: U21-EM - semifinale 20.45 Fodbold: U21-EM - semifinale TV 2 Sport 12.00 Tennis: Nature Valley International (k) TV3 Sport 12.00 Tennis: Nature Valley International (m) 20.00 Billard: Pool - VM 02.25 Fodbold: Copa América Eurosport 1 08.30 Billard: Snooker - World Cup 13.25 Billard: Snooker - World Cup Eurosport 2 21.00 Golf: Rocket Mortgage Classic

Fodbold. Englænderen Wayne Rooney scorede et af 2019’s foreløbigt med spektakulære mål, da han med en afslutning fra egen banehalvdel sikrede DC United en 1-0-sejr mod Orlando i den bedste amerikanske række.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) 27. juni 2019

Fodbold. En giganttransfer er under opsejling i det sydlige Europa. Her har portugisiske Benfica meddelt den lokale børs, at de tygger på et tilbud fra Atlético Madrid på svimlende 126 millioner euro for offensivspilleren Joao Felix. Den 19-åriges frikøbsklausul lyder ellers kun på 120 millioner euro, men Atlético håber at de via et overbud kan få Benfica til at acceptere, at transfersummen betales i afdrag.

Tennis. Caroline Wozniackis nederlag i Eastbourne til hviderusseren Aryna Sabalenka koster danskeren 415 ranglistepoint og dermed et fald på 5 pladser på verdensranglisten, når den opdateres mandag. Her vil Wozniacki være nummer 19.

Fodbold. Egypten er som det andet hold videre til knockoutfasen ved Africa Cup of Nations. På hjemmebanen i Kairo blev DR Congo slået 2-0 på mål af Ahmed Elmohamady og superstjernen Mohamed Salah. Nigeria er ligeledes klar til 1/8-finalerne.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har indledt en disciplinærsag mod Camerouns kvinder. Det sker i kølvandet på spillernes opførsel i kampen mod England ved VM i Frankrig i søndags. Her følte Cameroun-spillerne sig bortdømte i to VAR-situationer.