Dansk badmintonspiller leverer varen og skal spille finale i Minsk

De europæiske olympiske lege. Mia Blichfeldt leverede lørdag en meget engageret og overbevisende indsats, da hun vandt sin badminton-semifinale ved European Games i Minsk med 21-14, 21-11 over russiske Evgenia Kosetskaya. Ikke mindst den mentale indstilling var virkelig skarp. Det får danskeren også brug for i finalen, hvor hun skal møde britiske Kirsty Gilmour, der tidligere lørdag besejrede den topseedede dansker Line Kjærsfeldt.

Fodbold. Manchester Uniteds udskældte angriber Alexis Sánchez sendte Chile videre til semifinalerne ved Copa América efter en sejr i straffesparkskonkurrence over Colombia. Det var anden gang i kvartfinalerne ved Copa América, at der skulle en straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder efter et 0-0-opgør. Natten til fredag dansk tid slog Brasilien Paraguay ud efter straffesparkskonkurrence, og natten til lørdag gjorde den forsvarende mester i turneringen, Chile, det onde ved Colombia. Straffesparkskonkurrencen endte 5-4 til Chile, hvor Colombias William Tesillo var den eneste, der missede et straffespark. Han tog Colombias femte spark. Efterfølgende udnyttede Alexis Sánchez afbrænderen, da han scorede på Chiles femte spark. To gange i løbet af den ordinære kamp fik Chile annulleret et mål, efter at dommeren måtte bruge videosystemet VAR. Chile skal i semifinalen møde vinderen af turneringens sidste kvartfinale, der står mellem Uruguay og Peru. Holdene spiller lørdag aften dansk tid.

De europæiske olympiske lege. Kvindernes badmintonfinale i European Games bliver ikke rent dansk, som seedningerne ellers lagde op til. I den første semifinale lørdag eftermiddag måtte topseedede Line Kjærsfeldt, der er forsvarende mester i turneringen, se sig slået af den tredjeseedede brite, Kirsty Gilmour, der vandt 13-21, 21-16, 21-8. Nu er det op til andenseedede Mia Blichfeldt at sikre dansk deltagelse i finalen, når hun ligeledes lørdag eftermiddag spiller sin semifinale mod russeren Evgeniya Kosetskaya, der er fjerdeseedet.

Fodbold. FC Nordsjælland har ansat Carit Falch som assisterende træner på klubbens førstehold. Han skal samtidig være analytiker og tilknyttes som udviklingstræner på klubbens akademi. Han har tidligere været tilknyttet klubben som ungdomstræner. 42-årige Falch har også en fortid som cheftræner for Brønshøj, FC Helsingørs U19-hold, cypriotiske Enosis Neon Paralimiou og Litauens U21-landshold.

De europæiske olympiske lege. Anders Antonsen er klar til finalen ved European Games i Minsk. Lørdag sejrede han i suveræn stil over israeleren Misha Zilberman med sætcifrene 21-9, 21-11. Mødet mellem verdens nr. 13 og 42 blev aldrig spændende. Hurtigt var danskeren foran med 10-3 og havde reelt afgjort første sæt midtvejs. Og i andet sær var danskeren også meget dominerende. I finalen må danskeren også påtage sig favoritrollen, når han skal dyste mod franskmanden Brice Leverdez, der ligger nr. 33 i verden. Den 33-årige franskmand vandt sidste år bronze ved EM.

Motorsport. Kevin Magnussen har fået en straf forud for formel 1-kvalifikationen til Østrigs grandprix. I den afsluttende træning lørdag formiddag måtte Magnussen pludselig køre i pitten, og efterfølgende har Haas meddelt, at danskerens gearkasse bliver skiftet inden kvalifikationen, der begynder klokken 15. Det koster fem placeringer i startrækkefølgen i søndagens grandprix at skifte gearkasse i løbet af weekenden. Det fuldendte en kedelig træning for danskeren. Efter at have blandet sig i midterfeltet i den første del af træningen dumpede Magnussen længere og længere ned, da kun fik kørt 11 omgange, færrest af alle.

Fodbold. Manchester United henter forsvarsspilleren Aaron Wan-Bissaka i Crystal Palace. Den 21-årige englænder tager til storklubben på en femårig aftale. Det meddeler Manchester United på sin hjemmeside.