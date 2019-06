Udskældt United-angriber bliver helten i Sydamerika

FAKTA Direkte sport i tv DR 2 8.55 EOL: Badminton, semifinaler 13.00 EOL: Gymnastik, mangekamp 15.45 EOL: Karate, 68 kg (k) 17.00 EOL: Badminton, finaler DR 3 15.00 Fodbold: VM - Italien-Holland (k) 18.30 Fodbold: VM - Tyskland-Sverige (k) TV 2 Sport 13.30 Tennis: Nature Valley Int., finale (k) TV3+ 14.30 Formel 1: GP Østrig, kvalifikation TV3 Sport 11.55 Formel 1: GP Østrig, træning 13.25 Motorsport: Porsche Super Cup 14.00 Tennis: Antalya Open (m) 16.00 Tennis: Nature Valley Int., finale (m) 21.00 Fodbold: Uruguay-Peru TV3 Max 10.25/16.40 Formel 2+3: GP Østrig 13.25 MotoGP: GP Holland, kvalifikation 21.00 Kampsport: MMA Eurosport 1 6.55/13.25 Billard: Snooker - World Cup 12.00 Kano: World Cup - slalom 20.05 Ridebanespring: Global Champ. Vis mere

Fodbold. Manchester Uniteds udskældte angriber Alexis Sánchez sendte Chile videre til semifinalerne ved Copa América efter en sejr i straffesparkskonkurrence over Colombia. Det var anden gang i kvartfinalerne ved Copa América, at der skulle en straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder efter et 0-0-opgør. Natten til fredag dansk tid slog Brasilien Paraguay ud efter straffesparkskonkurrence, og natten til lørdag gjorde den forsvarende mester i turneringen, Chile, det onde ved Colombia. Straffesparkskonkurrencen endte 5-4 til Chile, hvor Colombias William Tesillo var den eneste, der missede et straffespark. Han tog Colombias femte spark. Efterfølgende udnyttede Alexis Sánchez afbrænderen, da han scorede på Chiles femte spark. To gange i løbet af den ordinære kamp fik Chile annulleret et mål, efter at dommeren måtte bruge videosystemet VAR. Chile skal i semifinalen møde vinderen af turneringens sidste kvartfinale, der står mellem Uruguay og Peru. Holdene spiller lørdag aften dansk tid.

De europæiske olympiske lege. Anders Antonsen er klar til finalen ved European Games i Minsk. Lørdag sejrede han i suveræn stil over israeleren Misha Zilberman med sætcifrene 21-9, 21-11. Mødet mellem verdens nr. 13 og 42 blev aldrig spændende. Hurtigt var danskeren foran med 10-3 og havde reelt afgjort første sæt midtvejs. Og i andet sær var danskeren også meget dominerende. I finalen må danskeren også påtage sig favoritrollen, når han skal dyste mod franskmanden Brice Leverdez, der ligger nr. 33 i verden. Den 33-årige franskmand vandt sidste år bronze ved EM.

De europæiske olympiske lege. Det endte i dansk skuffelse, da den danske karatekæmper Katrine Pedersen lørdag deltog i 68 kilo-klassen ved European Games. Hun tabte to ud af tre gruppekampe og missede dermed avancementet til semifinalen, der havde været lig med mindst en bronzemedalje i Minsk. En guldmedalje kunne ellers have vist sig at udløse en OL-billet, men det bliver ikke ad den vej, hun indløser billet til Tokyo næste år.

Fodbold. Det bliver 24-årige Lucas Andersen, der overtager tjansen som anfører i superligaklubben AaB, efter at klublegenden Rasmus Würtz har indstillet sin aktive spillerkarriere. Det skriver AaB på sin hjemmeside. Her meddeler klubben også, at den hollandske angriber Tom van Weert er klubbens nye viceanfører i stedet for den ligeledes fodboldpensionerede Kasper Risgård.

Golf. Nicole Broch Larsen fik en middelmådig start på Arkansas Championship. Sent fredag dansk tid gik hun første runde af turneringen i to slag under par, men det rækker kun til en delt 54.-plads i turneringen, der har tradition for mange birdies. Sydkoreanske Inbee Park fører efter en indledende runde i ni slag under par. Der spilles kun tre runder ved Arkansas Championship.

Cykling. Christian Moberg Jørgensen bliver sportsdirektør på det danske hold coloQuick, når han har kørt sit sidste løb som aktiv på holdet i august. Det skriver coloQuick i en pressemeddelelse. Siden 2008 har han kørt på kontinentalniveau.

Sejlsport. Den danske båd føler sig snydt af flere af konkurrenterne i den igangværende sejlsportskonkurrence Nord Stream Race i Østersøen. Efter en lovende start med en sejr på første etape fra Kiel mod København, bragte anden etape mod Stockholm sindene i kog hos skipper Peter Warrer og hans besætning. Svenskerne krydsede fredag mållinjen som de første efterfulgt af tyskerne og med danskerne på tredjepladsen. Men ifølge Warrer gik det ikke retfærdigt for sig, da de to både afkortede sejlruten omtrent midtvejs på anden etape ud for Øland. »Da vi skal runde det digitale mærke ved Øland, ’glemmer’ tyskerne og svenskerne at passere dette mærke, hvilket får os op i det røde felt«, siger Peter Warrer i en pressemeddelelse. »Vi har indgivet protest mod både tyskerne og svenskerne, fordi begge er gået inden om den digitale bøje, som alle skulle respektere«.