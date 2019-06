Ung badmintonstjerne skaffer Danmark guldmedalje

FAKTA Direkte sport i tv DR 2 10.55 European Games: Badminton DR 3 20.30 Fodbold: U21-EM, Finale TV 2 Sport 12.15 Cykling: DM, linjeløb TV3+ 15.00 Formel 1: Østrigs Grand Prix TV3 Sport 09.30 Formel 3: Østrigs Grand Prix 10.55 Formel 2: Østrigs Grand Prix 12.10 Motorsport: Porsche Super Cup 13.55 MotoGP: Hollands VM-afdeling 15.30 & 19.30 Billard: Pool, VM 22.30 Motorsport: Nascar, Overton’s 400 TV3 Max 22.00 Atletik: Diamond League Eurosport 1 06.55 Billard: Snooker, World Cup 12.00 Motorsport: Porsche Super Cup 13.25 Billard: Snooker, World Cup Eurosport 2 12.00 Kano: VM 14.00 Cykling: Nationale mesterskaber Vis mere

De europæiske olympiske lege. Så kom den første danske guldmedalje i badminton ved European Games i Minsk, der lukker søndag. 22-årige Anders Antonsen vandt sin finale 21-19, 14-21, 21-10 over den langt mere rutinerede franskmand Brice Leverdez, og selv om det undervejs kneb en anelse med stabiliteten, så viste danskeren i tredje sæt, at han kunne løfte sit niveau på en måde, så Leverdez ikke kunne være med.

Fodbold. Uruguays landsholdsangriber Luis Suárez er ødelagt, efter at han missede i straffesparkskonkurrencen mod Peru natten til søndag. Da alle fem spillere fra Peru scorede i straffesparkskonkurrencen, måtte Suárez og resten af Uruguay-holdet i tårer højst overraskende forlade Copa América i kvartfinalen. »Suárez var meget ked af det. Han endte med at misse på et afgørende tidspunkt, men sådan er fodbold og livet«, siger Suárez’ landsmand, angriberen Edinson Cavani, til nyhedsbureauet Reuters. »Nogle gange vinder man, andre gange taber man. Vi har vundet turneringen før, men vi må acceptere, at vi er ude«, siger Cavani.

Suárez var den første spiller, der skulle sparke. Uruguayaneren måtte se sit skud ramme Perus målmand Pedro Gallese i brystet. Den ordinære kampe endte 0-0, hvor Peru ikke fik noteret et skud på mål gennem hele kampen. Luis Suárez fik undervejs i kampen annulleret et mål for offside. Det samme gjorde Uruguays forsvarsspiller Diego Godin og Cavani. Alle episoder blev set efter af videosystemet VAR. Peru skal i semifinalen op imod den forsvarende mester i turneringen, Chile.

Tennis. Caroline Wozniacki skal spille sin første kamp ved Wimbledon mandag aften, hvor hun møder spanske Sara Sorribes Tormo i sidste kamp på programmet på bane 2. Inden da har en af titelfavoritterne, tjekkiske Karolina Pliskova, samme sted spillet mod kinesiske Lin Zhu.

Fodbold. Også turneringen om det nord- og mellemamerikansk mesterskab, Gold Cup, er så småt ved at være fremme ved semifinalestadiet. Natten til søndag bookede Mexico en plads i den ene semifinale mod Haiti ved at besejre Costa Rica efter straffespark med 6-5. I Houston, Texas var ordinær og forlænget spilletid sluttet 1-1

Golf. Nicole Broch Larsen spillede sig sent lørdag aften frem i stillingen i Arkansas Championship på den amerikanske LPGA Tour. Hun gik anden runde i fem slag under par og er samlet syv slag under par efter to runder. Det placerer danskeren som delt nr. 27. Hun har seks slag op til turneringens to førende spillere. Der spilles kun tre runder i turneringen.

Fodbold. Sverige fik lørdag ram på Tyskland ved VM for kvinder, og dermed spillede svenskerne sig i den ene VM-semifinale. 2-1-sejren over tyskerne var nok til at sikre mødet med Holland, som tidligere lørdag slog Italien 2-0. Det er fjerde gang, at Sverige er i en VM-semifinale, og Sverige var første hold ved VM i år, der formåede at score mod Tyskland.