AGF's publikumsyndling nummer et skifter til FCK »i en historisk stor aftale mellem to danske klubber«

Fodbold: AGF har solgt Jens Stage til FC København. Det skriver klubben i fondsbørsmeddelelse. Her fremgår det også også, at der er tale om »en historisk stor aftale mellem to danske klubber«. Jens Stage, der var en del af det danske U21-landshold ved det netop overstået EM, tiltræder hos FC København med det samme. Her skal kan konkurrere om spilletid på den centrale midtbane med Rasmus Falk og Carlos Zeca.

»Det lå ikke i kortene, at vi skulle skille os af med Jens på nuværende tidspunkt. Men sådan er fodbold - nogen gange ændrer tingene sig hurtigt. Og da Stage selv har haft et brændende ønske om skiftet, så har vi efterkommet det, da vilkårene også blev tilfredsstillende for os - vi kan således konstatere, at det er en historisk stor aftale i dansk fodbold«, siger sportschef i AGF, Peter Christiansen.

FC Midtjylland købte i 2008 Jonas Borring for 21 mio. kr. i OB. En handel, der i mere end ti år har stået som den dyreste mellem to dansker klubber, men nu ifølge AGF er blevet slået med salget af Jens Stage til FCK. AGF og FCK er blevet enige om ikke at offentliggøre den præcise transfersum. Jens Stage har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2024 med det danske mesterhold.

U21-landsholdsspilleren Jens Stage har skiftet Aarhus ud med København og tiltræder i FCK på en 5-årig kontrakt. Se det første interview med ham her! #fcklive #sldk https://t.co/qA8T31NUpD — F.C. København (@FCKobenhavn) July 1, 2019

Fodbold. Spanien ser ud til at have skabt endnu en gylden generation. Søndag aften vandt det spanske U21-landshold nemlig EM-finalen over Tyskland med 2-1. Fabian Ruiz og Dani Olmo scorede de to første mål, inden Nadiem Amiri reducerede kort før tid. Spanien har nu vundet tre ud af de seneste fem EM-slutrunder.

Fakta Direkte sport i TV TV 2 Sport 12.00 Wimbledon TV 2 14.00 Wimbledon

Tennis: Caroline Wozniacki er dumpet fem pladser ned på WTA’s officielle verdensrangliste, der mandag er blevet opdateret ved indgangen til denne sæsons Wimbledon. Den tidligere verdensetter er dermed aktuelt nummer 19. i verden. Hun beholder dog sin seedning som nummer 14 ved Wimbledon. Listen toppes af australske Ashleigh Barty foran japanske Naomi Osaka.

Formel 1: Max Verstappen krydsede stregen først og stod på podiets øverste trin i forbindelse med Østrigs Grand Prix. Men han vandt det først endegyldigt tre timer senere, da løbets stewards fastslog, at den hollandske Red Bull-kører ikke gjorde noget forkert, da han med få omgange igen overhalede og i et kort øjeblik havde kontakt med Charles LeClerc fra Ferrari.

It decided the race



Now the stewards need to decide on this lap 69 pass#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/seyqDmRMVT — Formula 1 (@F1) June 30, 2019

Atletik: Sydafrikanske Caster Semanya sejrede søndag med over tre sekunder ned til nummer to, da hun løb på favoritdistancen 800 meter ved Diamond League-stævnet i Californien. Semanya løb i tiden et minut og 55,70 sekunder. Den hurtigste tid nogensinde af en kvinde på 800 meter i USA. Løbet var det første for Caster Semanya siden Den Schweiziske Forbundsdomstol i juni suspenderede Det Internationale Atletikforbunds (IIAF) regel om at kvindelige atleter med ’et for højt testoteronniveau skal sænke det via medicinering. Et træk, som Semanya er stor modstander af.

Fodbold: Han er i de seneste sæsoner blevet kaldt en af verdens bedste forsvarsspillere. Nu kan 33 Diego Godin også kalde sig Inter-spiller. Milano-klubben offentliggjorde mandag morgen nemlig, at man har skrevet under på en kontrakt med den 33-årige landsholdsspiller fra Uruguay, der skifter fra Atletico Madrid på en aftale, der gælder frem til sommeren 2022.

NBA: Ved midnat dansk tid kunne de NBA-spillere, hvis kontrakt udløb med udgangen af juni, skrive under med en ny arbejdsgiver. Mest bemærkelsesværdigt var det, at Kevin Durant forlod storholdet Golden State Warriors for at lave en aftale med Brooklyn Nets, der modsat Warriors aldrig før har vundet NBA-mesterskabet. Brooklyn ligner dog et nyt superhold, da man også har skrevet kontrakt med Kyrie Irving. Golden State Warriors hentede talentfulde DeAngelo Russell ind som erstatning for Durant.