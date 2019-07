Verdens nr. 2 er sensationelt ude af Wimbledon

Tennis. Verdens nr. 2, japanske Naomi Osaka, er sensationelt ude af Wimbledon efter et nederlag i 1. runde til Julia Putinseva. Spilleren fra Kasakhstan, der er nr. 39 på verdensranglisten, vandt i to sæt med cifrene 7-6 (7/4), 6-2. Osaka vandt US Open i fjor og Australian Open i år, men hun mistede for nylig førstepladsen på verdensranglisten til australieren Ashleigh Barty. Julia Putinseva har aldrig været længere end 2. runde i Wimbledon, men hun har krammet på Osaka, for det var tredje sejr i tredje møde mellem de to.

Fodbold. AGF har solgt Jens Stage til FC København. Det skriver klubben i fondsbørsmeddelelse. Her fremgår det også også, at der er tale om »en historisk stor aftale mellem to danske klubber«. Jens Stage, der var en del af det danske U21-landshold ved det netop overstået EM, tiltræder hos FC København med det samme. Her skal kan konkurrere om spilletid på den centrale midtbane med Rasmus Falk og Carlos Zeca.

FC Midtjylland købte i 2008 Jonas Borring for 21 mio. kr. i OB. En handel, der i mere end ti år har stået som den dyreste mellem to dansker klubber, men nu ifølge AGF er blevet slået med salget af Jens Stage til FCK. Ifølge direktør i AGF, Jacob Nielsen, vandt FCK den unge midtbanespillers underskrift i kamp mod udenlandske klubber, der var klar til at betale samme transfersum.

»Hvis det endelig skulle være en dansk klub, var FC København nok den eneste mulighed. Men ja, vi havde gerne solgt Jens til en udenlandsk klub.Vi havde også tilbud, der matchede, men det ønskede Jens ikke, og derfor efterkom vi hans ønske,« siger han til Ritzau.

Jens Stage har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2024 med det danske mesterhold.

Fodbold. Borussia Dortmund har hentet 19-årige Mateu Morey på en fri transfer i FC Barcelona. Den 19-årige forsvarer har skrevet en femårig kontrakt med de tyske vicemestre.

Fodbold. Marcus Rashford har forlænget sin kontrakt med Manchester United, så den nu løber til 2023. Den fireårige kontrakt har indbygget en option, så den derefter kan forlænges med yderligere et år. 21-årige Rashford fik sit gennembrud som teenager og spiller desuden på det engelske landshold.

Håndbold. Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har med klubbernes velsignelse fået lov til ekstraordinært at indkalde sin trup til sommertræning, der inkluderer en landskamp mod Norge. Samlingen, der varer en uge, starter 22. juli, og den er en del af forberedelserne til VM i Japan senere på året. »Jeg er meget glad for, at klubberne har sagt ja til denne samling, så vi kan få trænet endnu mere frem mod VM i Japan. Vi har modtaget et par afbud på forhånd, og så vidste vi godt, at det ville blive svært med de udenlandske klubber. Men også her har et par stykker givet deres tilladelse til, at deres danske spillere møder ind, så det er en rigtig stærk trup, vi er lykkedes med at få samlet. Det betyder meget for kvaliteten af den træning, vi skal have«, siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

Tennis. Novak Djokovic fik en god start på sit titelforsvar, da han i 1. runde af Wimbledon besejrede tyskeren Philip Kohlschreiber i tre sæt med cifrene 6-3, 7-5 og 6-3.

Tennis. Slovakken Magdalena Rybarikova stod for en stor overraskelse, da hun i 1. runde af Wimbledon besejrede den 10. seedede Aryna Sabalenka i to sæt med cifrene 6-2, 6-4. Rybarikova er dalet ned som nr. 139 på verdensranglisten, hvor Sabalenka er nr. 11. Marketa Vondrousova, der var seedet som nr. 16, blev også sendt ud af en meget lavere rangeret spiller. Amerikaneren Madison Brengle, der pt. er nr. 85 i verden vandt i to sæt 6-4, 6-4.

Fodbold. Ljubisa Tumbakovic er ny træner for Serbiens landshold. Han afløser Mladen Krstajic, der blev fyret i juni efter et 5-0-nederlag til Ukraine i EM-kvalifikationen. Tumbakovic stod tidligere i spidsen for Montenegro.

Atletik. Hækkeløberen Sara Slott Petersen har kvalificeret sig til VM i Doha senere på året. Det skete, da hun søndag sprintede sig til tiden 55,45 sekunder på 400 meter hæk ved stævnet La Chaux des Fonds i Schweiz. Dermed klarede hun kvalifikationskravet, der er på 56 sekunder.

Fodbold. Chelsea har ikke valgt at gøre brug af muligheden for at gøre lejeaftalen med Gonzalo Higuain til en permanent aftalte. Dermed vender argentineren retur til Juventus. 31-årige Higuain nåede at spille 18 kampe for Chelsea, som klubben lejede i januar i år.

Motorsport. Jan Magnussen og Antonio Garcia var knap et halvt sekund fra sejren i GTLM-klassen, da Watkins Glen lagde asfalt til et sekstimersløb i det amerikanske IMSA-mesterskab. Med 2. pladsen rykkede Corvetteduoen op på den samlede 2. plads i mesterskabet.

Fodbold. Spanien ser ud til at have skabt endnu en gylden generation. Søndag aften vandt det spanske U21-landshold nemlig EM-finalen over Tyskland med 2-1. Fabian Ruiz og Dani Olmo scorede de to første mål, inden Nadiem Amiri reducerede kort før tid. Spanien har nu vundet tre ud af de seneste fem EM-slutrunder.