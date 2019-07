Wozniacki dumper fem pladser ned på verdensranglisten inden Wimbledon

FOR ABONNENTER

Fodbold. Spanien ser ud til at have skabt endnu en gylden generation. Søndag aften vandt det spanske U21-landshold nemlig EM-finalen over Tyskland med 2-1. Fabian Ruiz og Dani Olmo scorede de to første mål, inden Nadiem Amiri reducerede kort før tid. Spanien har nu vundet tre ud af de seneste fem EM-slutrunder.