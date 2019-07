Politiet efterforsker stadig: Men DIF dropper matchfixingsag mod FC Roskilde

Fodbold. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har besluttet ikke at indbringe sagen om mulig matchfixing i FC Roskilde for matchfixingnævnet efter at have afsluttet den indledende undersøgelse.

»Vi har ikke fundet nogen beviser for, at der skulle have foregået spil på egne kampe blandt FC Roskildes spillere hverken i forbindelse med kampen mod Lyngby eller andre af holdets kampe i sæsonen. På den baggrund ser vi ikke nogen grund til at gå videre med sagen til matchfixingnævnet«, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF og for DIF’s Matchfixingsekretariatet.

Med den beslutning er der lukket den del af sagen, der handler om spil på egne kampe. Der kører fortsat en efterforskning hos politiet om mulig matchfixing og overtrædelse af straffeloven.

Fodbold. Det blev heller ikke i 2019, at Lionel Messi vandt en betydningsfuld titel med det argentinske landshold. Argentina tabte natten til onsdag dansk semifinalen i Copa America til ærkerivalen Brasilien. Gabriel Jesus scorede i første halvleg, mens Roberto Firmino sendte bolden i nettet i anden halvleg. Messi kritiserede efterfølgende kampens dommer for ikke at anvende VAR i et par situationer, hvor han mente, der burde være dømt straffespark til argentinerne.

»VAR er blevet brugt mange gange i løbet af turneringen, og folk er blevet trætte af det. Men i dag blev der ikke dømt noget«, sagde Messi og tilføjede.

»Hver gang der var et minimum af kontakt, fik de frispark. Forhåbentlig vil CONMEBOL (Det Sydamerikanske Fodboldforbund) gør noget ved de her dommerproblemer. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, men vi havde ting imod os. Men jeg tror ikke, der er noget at gøre, Brasilien styrer alting«.

Verdensstjernen slog dog også fast, at Brasilien havde været det bedre hold.

Cykling. Mens Michael Valgren og Lars Bak blev udvalget af ledelsen på Team Dimension Data til at køre dette års Tour de France, blev der set bort fra sprinter Mark Cavendish. Et fravalg, der også ligner et definitivt farvel til verdens hårdeste løb for den 34-årige brite på den lange bane. Han har de seneste år kæmpet med at komme sig, efter at han blev ramt af Epstein-Barr-virus (EBV), der medfører infektionen mononukleose.

»Hvad kan jeg sige? Jeg er fuldstændig knust. Som jeg altid har gjort i min karriere, har jeg timet min form til at peake nu«, skriver Cavendish på Twitter.

1/4 Well what can I say? I'm absolutely heart-broken by the decision that means I won't be @letour this year. As I have done for my entire career, I targeted a specific time to be at peak form. This has pretty much always resulted in me hitting my goals or coming damn close. — Mark Cavendish (@MarkCavendish) July 2, 2019

Tennis. Mens Roger Federer, Rafael Nadal, Ashleigh Barty, Angelique Kerber og Serena Williams leverede favoritsejre tirsdag eftermiddag og aften ved Wimbledon, måtte femteseedet Dominic Thiem se sig slået af Sam Querrey. Østrigske Thiem vandt det første sæt mod Querrey, men tabte de efterfølgende tre.

Fodbold. Efter en meget underholdende semifinale er USA med sejr på 2-1 over England klar til finalen ved VM i kvindefodbold. Alyssa Naeher blev den helt store amerikanske heltinde, da hun reddede et engelsk straffespark dømt ved hjælp af VAR kort før tid. Profilen Alex Morgan scorede det afgørende mål for amerikanerne efter engelske Ellen White havde udlignet Christen Press’ føringsmål. I finalen møder USA enten Sverige eller Holland, der spiller onsdag aften.

Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix Alex Morgan leverede slutrundens måske bedste jubelscene, da hun scorede til 2-1 mod England.

Tennis. Et ny makkerpar i mixed double-turneringen ved Wimbledon bliver noget af et tilløbsstykke. Andy Murray og Serena Williams er nemlig blevet enige om at spille sammen på græsset i London.