Frank Lampard vender tilbage til Chelsea som træner

Fodbold. Klublegenden Frank Lampard nåede at spille 13 sæsoner i Chelsea. Nu skal den 41-årige englænder være cheftræner samme sted. Efter kun en sæson i spidsen for Derby har Frank Lampard nemlig skrevet under på en aftale med sin hjerteklub for de kommende tre år.

»Jeg er uhyre stolt over at vende tilbage til Chelsea som træner. Alle kender min kærlighed til klubben og den historie, som vi har skabt i fællesskab. Nu er mit fokus dog udelukkende på den kommende sæson. Jeg er her for at gøre klubben succesfuld og kan ikke vente med at komme i gang«, siger Frank Lampard i en pressemeddelelse.

Fodbold. Holland skal spille VM-finale i kvindefodbold efter en sejr på 1-0 over Sverige onsdag aften. Kampens eneste scoring blev sat ind af Jackie Groenen ni minutter inde i den forlænget spilletid. Hollænderne skal nu møde USA på søndag, mens Sverige spiller om bronze lørdag mod England.

Tennis. Tennissportens nye unge darling, 15-årige Cori Gauff, imponerede også i anden runde ved Wimledon, hvor hun slog slovakiske Magdalena Rybarikova med 6-3, 6-3. Efter sejre over idolet Venus Williams i første runde og nu Rybarikova skal Gauff møde Polona Hercog fra Slovenien, der onsdag på overraskende vis besejrede Madison Keys med 6-2, 6-4.

The journey continues…



15-year-old @CocoGauff beats former #Wimbledon semi-finalist Magdalena Rybarikova in straight sets to book her place in the third round pic.twitter.com/60juztgXej — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019

Fodbold. Den tidligere AaB-spiller Edison Flores scorede det første mål, da Peru overbevisende slog Chile med 3-0 i Copa America-semifinalen. Dermed skal Peru spille finale søndag for første gang i 44 år. Her møder man værterne og favoritterne fra Brasilien.

Fodbold. De amerikanske mænd skal ligesom de kvindeliga landsholdskollegaer også spille finale, da det blev til en sejr på 3-1 over Jamaica ved Gold Cup. USA’s største fodboldnavn, Christian Pulisic, scorede to af de amerikanske mål. I finalen møder amerikanerne som ventet Mexico.

Fakta Direkte sport i TV TV 2 14.00 Tennis: Wimbledon TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon TV3 Sport 21.00 Dart: US Masters 03.00 Dart: North American Ch. Eurosport 1 18.30 Cykling: Tor de France, holdpræsentation Eurosport 2 18.00 Universiaden: Svømning 20.00 Golf: 3M Open

Formel 1. Medsponsoren hos Kevin Magnussens Formel 1-hold, Rich Energy, er i retten blevet tvunget til at betale erstatning til Whyte Bikes grundet plagiat af firmaets logo. Da Rich Energy ifølge retten har overtrådt copyright-rettighederne, bliver det britiske energidrikfirma nu tvunget til at fremlægge alle detaljer om de summer, der er blevet betalt til Haas i sponsorater.

Fodbold. Blot 19 år gammel og nu spilleren bag den femtedyreste transfer i fodboldhistorien. Joao Felix er skiftet fra portugisiske Benfica til Atletico Madrid, som har betalt hele 940 mio. kr. for teenageren. Joao Felix har fået en kontrakt, der er gældende for de kommende syv sæsoner.