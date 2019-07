Unge danske forsvarsspillere slår to transferrekorder

Fodbold. 23-årige Joachim Andersen indtager nu tronen som Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde. Forsvarsspilleren skifter efter en flot sæson i Sampdoria til franske Lyon. Det bekræfter Sampdorias præsident, Massimo Ferrero, overfor det italienske TV-program SportItalia.

»I dag har jeg solgt Andersen for 24 millioner euro plus seks millioner euro i bonusser«, siger Ferrero.

Det svarer til 179 mio., der kan stige til i alt 224 mio., hvilket gør Joachim Andersen til den dyreste danske fodboldspiller nogensinde.

Jannik Vestergaard blev sidste år købt af Southampton for 186 mio. kr.

Fodbold. FC København har solgt den slovakiske forsvarsspiller, Denis Vavro, til SS Lazio i Serie A. Vavro kom til FCK i sommeren 2017 og lignede i sin første tid i klubben ikke et potentielt stort salg, som det nu er blevet tilfældet. I sidste sæson udviklede han sig dog til at blive en af de bedste spillere på det danske mesterhold.

»Vi har nu fået et attraktivt økonomisk tilbud fra SS Lazio, og det er samtidig en stor mulighed for Denis. Kombineret med, at vi har fået en afløser på plads, har vi valgt at sige ja«, siger Ståle Solbakken i en pressemeddelelse.

Fodbold. Som erstatning for Denis Vavro har FC København hentet 20-årige Victor Nelsson i FC Nordsjælland. Handlen beskrives af FC Nordsjælland som værende den dyreste nogensinde mellem to dansker klubber. Samme formulering brugte AGF tidligere på ugen, da man solgte Jens Stage til FCK. Prisen for Jens Stage kan samlet set løbe op i 25 mio. kr. Nelsson var en vigtig del af det danske U21-landshold, der netop har været til EM. Han har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2024.

FCK henter Victor Nelsson på en kontrakt til 2024 - læs mere her! #fcklive https://t.co/67QgcsnhTt pic.twitter.com/sUjyLmuwgs — F.C. København (@FCKobenhavn) July 5, 2019

Fodbold. FC Midtjylland har fundet erstatningen for Paul Onuachu, der forventes at blive solgt senere i dette transfervinduet. Sory Kaba skifter til FC Midtjylland fra Dijon FCO i den franske Ligue 1. Den 23-årige landsholdsspiller deltager i øjeblikket i Africa Cup of Nations, hvor han repræsenterer Guinea. Kaba har underskrevet en aftale på fem år med FC Midtjylland.

Tennis. Andy Murray fik et godt comeback ved Wimbledon. Skotten måtte sidste år trække sig fra turneringen på grund af store smerter i hoften. Det førte sidenhen til en operation, der gjorde det usikkert, om han kunne fortsætte sin karriere. I år spiller Murray double med franskmanden Pierre-Hugues Herbert som et skridt på vejen til at komme tilbage til sit tidligere niveau. Makkerparret vandt torsdag aften 4-6, 6-1, 6-4 og 6-0 mod Marius Copil fra Rumænien og franske Ugo Humbert.

The start of something special...?



Andy Murray and Pierre-Hugues Herbert recover from a set down to defeat Copil/Humbert in the men's doubles#Wimbledon pic.twitter.com/obBrGKFsFr — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019

Badminton. 21-årige Frederik Søgaard skulle have deltaget ved sit første VM om halvanden måned, men må i stedet blive hjemme, da han er blevet opereret efter at have fået konstateret en revne i sin ene menisk.

Fodbold. Derby har ansat den tidligere PSV-manager, Philip Cocu, som erstatning for Frank Lampard, der torsdag skiftede til Chelsea.