Dronning Serena løfter sit niveau og knækker tysk udfordrer

Bueskydning. Martin Damsbo, Mads Knudsen og Stephan Hansen fik lørdag sølvmedaljer ved World Cup for hold i Berlin i disciplinen compound. I finalen var det danske hold oppe mod Frankrig, og danskerne fik en dårlig start og kom hurtigt bagud. På trods af en god slutspurt kunne danskerne ikke nå at indhente det tabte og fik et smalt 228-230-nederlag.

Håndbold. GOG har forlænget aftalen med assisterende træner Mathias Albrektsen, så den løber yderligere to år. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Albrektsen har været tilknyttet klubben de seneste 17 år, hvor han har fungeret som træner for forskellige ungdomshold. Ved siden af jobbet som assistent for cheftræner Nicolej Krickau skal han også være assistenttræner for U19-landsholdet.

Tennis. Unge Holger Rune, der i sidste måned vandt juniorrækken ved French Open, skal mandag spille sin første kamp i juniorrækken ved Wimbledon. Modstanderen bliver den 17-årige svensker Kevin Chahoud, som danskeren ikke har mødt før. Rune er topseedet, mens tjekken Jonas Forejtek er seedet 2.

Cykling. Det går den rigtige vej for Chris Froome (Ineos). Fredag kom den firedobbelte Tour de France-vinder for første gang hjem, efter at han for tre uger siden var ude for et grimt styrt, der var tæt på at koste ham livet. Det siger teamchef hos Ineos, Dave Brailsford, til Cyclingnews. »Han har forladt hospitalet og er nu blevet flyttet hjem. Det er et stort skridt for ham. Han har formået at sætte sine fødder på jorden for første gang i rigtig lang tid. For to uger siden blev han udskrevet fra hospitalet, hvor han havde gennemgået flere operationer, og har siden opholdt sig på et rehabiliteringscenter«. Uheldet skete 12. juni under en træningstur forud for en etape i Criterium du Dauphiné.

Fodbold. Man er nødt til at se fremad og kun huske på de gode ting. Sådan lyder budskabet fra Marokkos landstræner, franske Hervé Renard, efter holdets højst overraskende nederlag til Benin i ottendedelsfinalen i Africa Cup of Nations fredag aften. Kampen endte 1-1, men efter forlænget spilletid og straffespark vandt Benin samlet 5-2. »Jeg er en smule flov. Især over for alle de mennesker, der har støttet os i over tre år«, siger han med henvisning til, at han blev cheftræner i februar 2016. »I livet vil der altid være nogle, som er imod dig, men det her er livet. Du er bare nødt til at se fremad og kun huske på de positive ting. Det eneste, jeg vil sige, er mange tak til alle de fans, der er kommet hele vejen til Egypten for at støtte os«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.