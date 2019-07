Japan hjælper danske håndboldfans til VM

FAKTA Direkte sport i tv DR 3 16.50 Fodbold: VM, England-Sverige (k) TV 2 11.45 Tour de France: 1. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon TV3 Sport 06.50 Standardvogne: V8 13.25 MotoGP: Tysklands VM-afdeling 16.05 Formel 3: Tysklands VM-afdeling (k) 18.55 Speedway: Sveriges Grand Prix 01.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.40 Triatlon: World Series (k) 16.10 Triatlon: World Series (m) 20.55 Fodbold: Argentina-Chile Eurosport 1 11.55 Cykling: Tour de France 19.05 Ridebanesp.: Global Ch. Tour Eurosport 2 12.00 Superbike: VM-afdeling 15.00 Superbike: VM-afdeling 16.00 Standardvogne: VM-afdeling 18.25 Universiaden: Gymnastik Vis mere

Håndbold. Der er blevet taget hensyn til de danske seere, når kvindelandsholdet til december drager til Tokyo for at spille VM. Danmark skal nemlig spille alle sine kampe i det indledende gruppespil klokken 20.30 lokal tid, hvilket er klokken 12.30 i Danmark. Det fremgår af turneringsplanen fra arrangørerne. Med en tidsforskel på otte timer til Japan i december kunne kampene have risikeret at ligge midt om natten eller tidligt om morgenen dansk tid. De danske kvinder skal spille alle gruppekampene i Kumamoto Prefectural Gymnasium, hvor der er plads til 3.400 tilskuere. Danmark er i gruppe B med Australien, Sydkorea, Tyskland, Brasilien og Frankrig. Første opgave for landstræner Klavs Bruun Jørgensens mandskab er mod Australien 30. november.

Fodbold. Vito Hammershøy-Mistrati skifter med øjeblikkelig virkning fra Hobro IK til Randers FC. Det bekræfter begge klubber på deres hjemmesider.

Cykling. Det går den rigtige vej for Chris Froome (Ineos). Fredag kom den firedobbelte Tour de France-vinder for første gang hjem, efter at han for tre uger siden var ude for et grimt styrt, der var tæt på at koste ham livet. Det siger teamchef hos Ineos, Dave Brailsford, til Cyclingnews. »Han har forladt hospitalet og er nu blevet flyttet hjem. Det er et stort skridt for ham. Han har formået at sætte sine fødder på jorden for første gang i rigtig lang tid. For to uger siden blev han udskrevet fra hospitalet, hvor han havde gennemgået flere operationer, og har siden opholdt sig på et rehabiliteringscenter«. Uheldet skete 12. juni under en træningstur forud for en etape i Criterium du Dauphiné.

Fodbold. Man er nødt til at se fremad og kun huske på de gode ting. Sådan lyder budskabet fra Marokkos landstræner, franske Hervé Renard, efter holdets højst overraskende nederlag til Benin i ottendedelsfinalen i Africa Cup of Nations fredag aften. Kampen endte 1-1, men efter forlænget spilletid og straffespark vandt Benin samlet 5-2. »Jeg er en smule flov. Især over for alle de mennesker, der har støttet os i over tre år«, siger han med henvisning til, at han blev cheftræner i februar 2016. »I livet vil der altid være nogle, som er imod dig, men det her er livet. Du er bare nødt til at se fremad og kun huske på de positive ting. Det eneste, jeg vil sige, er mange tak til alle de fans, der er kommet hele vejen til Egypten for at støtte os«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Cykling. Cecilie Uttrup Ludwig sluttede sammen med sine holdkammerater fra Biglia-holdet på andenpladsen, da kvindernes Giro d’Italia, som hedder Giro Rosa, blev indledt med en 18 kilometer lang holdtidskørsel fredag. Canyon-holdet var 24 sekunder hurtigere, og polske Kasia Niewiadoma er dermed i førertrøjen i løbet. Etapeløbet køres frem til 14. juli.

Golf. Thorbjørn Olesen går ind til weekendens runder i European Tour-turneringen Irish Open som bedste dansker. Efter anden runde fredag ligger Olesen på en delt sjetteplads med tre slag op til sydafrikanske Zander Lombard, der topper med ni slag under banens par, som er på 70 slag. Fredag gik Thorbjørn Olesen runden i et enkelt slag under banens par efter en dag med tre birdies og to bogeys. Da første runde blev gået i fem slag under par, så ligger Olesen i en gruppe med fem andre spillere, der er tre slag efter.