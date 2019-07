Wimbledon: 15-årig amerikaner siger farvel, mens 16-årig dansker siger goddag

Armlægning bliver officiel dansk idræt, og Mexico vandt Gold Cup for ottende gang med sejr over USA.

Tennis. Mandag sluttede eventyret for den 15-årige amerikaner Cori Gauff ved Wimbledon. Hun løb ind i den tidligere verdensetter Simona Halep, der sikkert vandt 6-3, 6-3 og dermed er klar til kvartfinalen. Men Gauff har med sin plads i 4. runde vist, at hun går en flot fremtid i møde på WTA Touren.

Tennis. 16-årige Holger Rune fik mandag en god start i Wimbledons juniorrække. Danskeren mødte svenske Kevin Chahoud i 1. runde, og topseedede Rune vandt 6-2, 6-4 og er klar til 2. runde. Her venter ukrainske Eric Vanshelboim. Også uden for banen kører det for det danske stortalent. Således skriver TV2 Sport, at Rune har scoret en stor sponsoraftale med Friheden Invest, der kommer til at løbe de næste fem år. »Jeg har arbejdet hårdt, siden jeg startede med at spille tennis. Jeg arbejder for at blive den bedste i verden, så det er fedt, at der er nogen, der tror på én. Det betyder rigtig meget. Det er en kæmpe hjælp«, siger Rune til TV2 Sport.

Tour de France. Kasper Asgreen (Quick-Step) røg en tur i asfalten på afslutningen af 3. etape i Tour de France. Det fortæller holdkammeraten Michael Mørkøv. Tour-debutanten Asgreen kørte ind i en helle midt på vejen med omkring en kilometer til målstregen i champagnebyen Epernay. »Vi skulle egentlig bare rulle stille og roligt til mål, men så kørte han ind i en midterhelle, som han overså«, siger Michael Mørkøv. Mørkøv fortæller, at det var et alvorligt styrt. På Quick-Steps holdradio blev det dog meldt ud, at hans 24-årige holdkammerat kom op på cyklen igen og trillede til mål cirka 20 minutter efter de forreste.

Tennis. Wimbledons største overraskelse blev mandag eftermiddag en realitet, da USA’s useedede Alison Riske leverede en pragtpræstation og besejrede den topseedede australier Ashleigh Barty 3-6, 6-2, 6-3. Barty var af mange regnet blandt de absolutte favoritter til at tage titlen, men Riske spillede med stort mod og vilje og kunne med et hårdt tryk via sine dybe grundslag presse sin modstander tilbage i banen og herefter producere en række imponerende vinderslag, ikke mindst med forhånden. I Riskes kvartfinale venter landsmanden Serena Williams, der hurtigt vandt 6-2, 6-2 over spanske Carla Suárez Navarro.

Tennis. Hos kvinderne ved Wimbledon nøjedes man ikke med en enkelt stor overraskelse som Alison Riskes sejr over topseedede Ashleigh Barty, for den rent tjekkiske duel mellem favoritten Karolina Pliskova og den yngre udfordrer Karolina Muchova fik en overraskende udgang. Efter at have tabt første sæt kæmpede Muchova sig flot tilbage i opgøret og vandt 4-6, 7-5, 13-11. Kampen varede 3 timer og 17 minutter.

Armlægning. Danmarks Brydeforbund vil optage personer, der dyrker armlægning, og sportsgrenen bliver dermed en officiel dansk idræt. Ifølge Det Internationale Armbrydningsforbund (WAF) er der på verdensplan omkring 100.000 personer, der dyrker armbrydning. I Danmark er tallet mellem 100 og 120, vurderer Tonni Christensen, der er forsvarende dansk mester i armlægning og udpeget af WAF til at organisere armbrydning i Danmark.

Tennis. Den dobbelte Wimbledon-vinder Rafael Nadal holder foreløbig den fine formkurve under dette års turnering, og mandag gik det ud over portugisiske Joao Sousa, der i 4. runde blev besejret 6-2, 6-2, 6-2 på under to timer. I kvartfinalen skal spanieren møde enten Sam Querrey eller Tennys Sandgren, begge USA.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og hans hollandske makker Robin Haase er færdige ved Wimbledon efter mandagens kamp i 3. runde. Det sydafrikansk-newzealandske par Raven Klaasen-Michael Venus var en klasse for god og vandt overbevisende 6-2, 6-2, 7-6.

Tennis. Kinas Zhang Shuai, der sendte Caroline Wozniacki ud af Wimbledon i 3. runde, er også klar til kvartfinalen. Mandag vandt hun i tre sæt (6-4, 1-6, 6-2) over ukrainske Dayana Yastremska og skal som næste udfordring kæmpe mod enten Simona Halep eller den amerikanske teenager Cori Gauff.

Fodbold. Brasiliens landstræner Tite satte søndag aften Lionel Messi på plads. Efter Brasilien lørdag besejrede Messis Argentina på vejen mod Copa América-trofæet, anklagede Barcelona-stjernen turneringen for at være korrupt og tilgodese værtslandet Brasilien. Det har fået Tite til at reagere. Efter Brasilien i går besejrede Peru i finalen, lød meldingen fra Tite, at Messi skal vise noget respekt, og at han må forstå og acceptere, når han bliver besejret.