Armlægning bliver officiel idræt i Danmark

Mexico vinder Gold Cup for ottende gang med sejr over USA.

Armlægning. Danmarks Brydeforbund vil optage personer, der dyrker armlægning, og sportsgrenen bliver dermed en officiel dansk idræt. Ifølge Det Internationale Armbrydningsforbund (WAF) er der på verdensplan omkring 100.000 personer, der dyrker armbrydning. I Danmark er tallet mellem 100 og 120, vurderer Tonni Christensen, der er forsvarende dansk mester i armlægning og udpeget af WAF til at organisere armbrydning i Danmark.

I et interview med Jyllands-Posten siger Tonni Christensen, at anerkendelsen af sporten blandt andet betyder, at medlemmerne fremover kan blive testet af Anti Doping Danmark. Tidligere i år deltog 920 atleter i forskellige vægtklasser fra hele verden i VM i armlægning i USA. Lande som Kasakhstan, Tyrkiet, Rusland og Sverige er førende i sporten.

Fodbold. Brasiliens landstræner Tite satte søndag aften Lionel Messi på plads. Efter Brasilien lørdag slog Messis Argentina på vejen mod Copa América-trofæet, anklagede Barcelona-stjernen turneringen for at være korrupt og tilgodese værtslandet, Brasilien. Det har fået Tite til at reagere. Efter Brasilien i går besejrede Peru i finalen lød meldingen fra Tite, at Messi skal vise noget respekt, og at han må forstå og acceptere, når han bliver besejret.

Direkte sport i tv TV 2 11.55/15.10 Cykling: Tour de France TV 2 Sport 12.00/17.00 Tennis: Wimbledon Eurosport 1 12.10 Cykling: Tour de France Eurosport 2 09.55/18.00 Universiaden: Svømning

Fodbold. Hverken Andrew Hjulsager, Mathias Jensen eller Emre Mor er med, når La Liga-klubben Celta Vigo om kort tid tager på træningstur – Pione Sisto rejser som den eneste dansker med. Det fremgår af klubbens hjemmeside, hvor en 26-mands trup er udtaget til træningsturen.

Boksning. Britiske Tyson Fury siger, at en ny kamp mod den amerikanske WBC-mester Deontay Wilder finder sted 22. februar næste år. 30-årige Fury, som er tidligere verdensmester i de tre andre store forbund, WBA, WBO og IBF, tabte WBC-titlen til Wilder i december efter en fuldstændig lige kamp, hvor flere mente, at Fury havde fortjent titlen på trods af to knockdowns. Hvis det lykkes Wilder at forsvare sit VM-bælte i kamp mod cubanske Luis Ortiz, ser amerikaneren ud til at være klar til omkamp mod Fury.

Badminton. For anden turnering i træk er det lykkedes den nysammensatte herredouble med Mathias Boe og Mads Conrad at hive sejren i hus, da de vandt Super 100-turneringen Canada Open. De slog japanerne Hiroki Okamura og Masayuki Onodera med 21-12, 21-18 i finalen, og danskerne indkasserede guldmedalje og vigtige point (5500) til verdensranglisten.

Fodbold. Den 36-årige anfører, Dani Alves, er kåret til turneringens spiller, efter han sammen med Brasilien vandt Copa América. Trofæet, der kom efter finalesejren på 3-1 over Peru, var Alves’ nummer 40 i karrieren. Han er dermed ifølge fodboldmagasinet Goal den fodboldspiller, der har vundet flest trofæer nogensinde.

Basketball. De forsvarende mestre fra Spanien løb søndag aften med sejren over Frankrig i kvindernes EM-finale. Spanien vandt 86-66 over de franske rivaler, og de spanske kvinder slog dermed nabolandet i finalen for fjerde gang i turneringens historie – i 1993, 2013, 2017 og nu 2019.

Fodbold. Superligaklubben OB henter den 21-årige norske angriber Sander Svendsen fra Hammarby IF på en fireårig kontrakt.

Fodbold. Superligaklubben AGF henter den 22-årige australier Alex Gersbach fra hollandske NAC Breda med øjeblikkelig virkning.

Fodbold. Mexico vinder fodboldturneringen Gold Cup med sejr på 1-0 over de forsvarende mestre fra USA i finalen. Det er ottende gang, at Mexico vinder mesterskabet, der for første gang blev afviklet i 1991. Nederlaget var skuffende for de amerikanske mænd, som havde håbet at fuldføre en dobbelttriumf, efter de amerikanske fodboldkvinder søndag aften vandt VM-finalen.