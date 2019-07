Brasiliens landstræner: Messi skal vise noget respekt

Mexico vinder Gold Cup for ottende gang med sejr over USA.

Fodbold. Brasiliens landstræner Tite satte søndag aften Lionel Messi på plads. Efter Brasilien lørdag slog Messis Argentina på vejen mod Copa América-trofæet, anklagede Barcelona-stjernen turneringen for at være korrupt og tilgodese værtslandet, Brasilien. Det har fået Tite til at reagere. Efter Brasilien i går besejrede Peru i finalen lød meldingen fra Tite, at Messi skulle vise noget respekt, og at han måtte forstå og acceptere, når han bliver besejret.

Badminton. For anden turnering i træk er det lykkedes den nysammensatte herredouble med Mathias Boe og Mads Conrad at hive sejren i hus, da de vandt Super 100-turneringen Canada Open. De slog japanerne Hiroki Okamura og Masayuki Onodera med 21-12, 21-18 i finalen, og danskerne indkasserede guldmedalje og vigtige point (5500) til verdensranglisten.

Fodbold. Den 36-årige anfører, Dani Alves, er kåret til turneringens spiller, efter han sammen med Brasilien vandt Copa América. Trofæet, der kom efter finalesejren på 3-1 over Peru, var Alves’ nummer 40 i karrieren. Han er dermed ifølge fodboldmagasinet Goal den fodboldspiller, der har vundet flest trofæer nogensinde.

Basketball. De forsvarende mestre fra Spanien løb søndag aften med sejren over Frankrig i kvindernes EM-finale. Spanien vandt 86-66 over de franske rivaler, og de spanske kvinder slog dermed nabolandet i finalen for fjerde gang i turneringens historie – i 1993, 2013, 2017 og nu 2019.

Fodbold. Mexico vinder fodboldturneringen Gold Cup med sejr på 1-0 over de forsvarende mestre fra USA i finalen. Det er ottende gang, at Mexico vinder mesterskabet, der for første gang blev afviklet i 1991. Nederlaget var skuffende for de amerikanske mænd, som havde håbet at fuldføre en dobbelttriumf, efter de amerikanske fodboldkvinder søndag aften vandt VM-finalen.