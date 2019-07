Wimbledon-sensation: Useedet amerikaner nedkæmper verdens nr. 1

Armlægning bliver officiel dansk idræt, og Mexico vandt Gold Cup for ottende gang med sejr over USA.

Direkte sport i tv TV 2 11.55/15.10 Cykling: Tour de France TV 2 Sport 12.00/17.00 Tennis: Wimbledon Eurosport 1 12.10 Cykling: Tour de France Eurosport 2 09.55/18.00 Universiaden: Svømning

Tennis. Wimbledons største overraskelse blev mandag eftermiddag en realitet, da USA’s useedede Alison Riske leverede en pragtpræstation og besejrede den topseedede australier Ashleigh Barty 3-6, 6-2, 6-3. Barty var af mange regnet blandt de absolutte favoritter til at tage titlen, men Riske spillede med stort mod og vilje og kunne med et hårdt tryk via sine dybe grundslag presse sin modstander tilbage i banen og herefter producere en række imponerende vinderslag, ikke mindst med forhånden. I Riskes kvartfinale venter enten landsmanden Serena Williams eller spanske Carla Suárez Navarro.

Armlægning. Danmarks Brydeforbund vil optage personer, der dyrker armlægning, og sportsgrenen bliver dermed en officiel dansk idræt. Ifølge Det Internationale Armbrydningsforbund (WAF) er der på verdensplan omkring 100.000 personer, der dyrker armbrydning. I Danmark er tallet mellem 100 og 120, vurderer Tonni Christensen, der er forsvarende dansk mester i armlægning og udpeget af WAF til at organisere armbrydning i Danmark.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og hans hollandske makker Robin Haase er færdige ved Wimbledon efter mandagens kamp i 3. runde. Det sydafrikansk-newzealandske par Raven Klaasen-Michael Venus var en klasse for god og vandt overbevisende 6-2, 6-2, 7-6.

Tennis. Kinas Zhang Shuai, der sendte Caroline Wozniacki ud af Wimbledon i 3. runde, er også klar til kvartfinalen. Mandag vandt hun i tre sæt (6-4, 1-6, 6-2) over ukrainske Dayana Yastremska og skal som næste udfordring kæmpe mod enten Simona Halep eller den amerikanske teenager Cori Gauff.

Fodbold. Brasiliens landstræner Tite satte søndag aften Lionel Messi på plads. Efter Brasilien lørdag besejrede Messis Argentina på vejen mod Copa América-trofæet, anklagede Barcelona-stjernen turneringen for at være korrupt og tilgodese værtslandet Brasilien. Det har fået Tite til at reagere. Efter Brasilien i går besejrede Peru i finalen, lød meldingen fra Tite, at Messi skal vise noget respekt, og at han må forstå og acceptere, når han bliver besejret.

Fodbold. Hverken Andrew Hjulsager, Mathias Jensen eller Emre Mor er med, når La Liga-klubben Celta Vigo om kort tid tager på træningstur – Pione Sisto rejser som den eneste dansker med. Det fremgår af klubbens hjemmeside, hvor en 26-mands trup er udtaget til træningsturen.

Boksning. Britiske Tyson Fury siger, at en ny kamp mod den amerikanske WBC-mester Deontay Wilder finder sted 22. februar næste år. 30-årige Fury, som er tidligere verdensmester i de tre andre store forbund, WBA, WBO og IBF, tabte WBC-titlen til Wilder i december efter en fuldstændig lige kamp, hvor flere mente, at Fury havde fortjent titlen på trods af to knockdowns.

Badminton. For anden turnering i træk er det lykkedes den nysammensatte double med Mathias Boe og Mads Conrad at hive sejren i hus, da de vandt Super 100-turneringen Canada Open. De slog japanerne Hiroki Okamura og Masayuki Onodera med 21-12, 21-18 i finalen, og danskerne indkasserede guldmedalje og vigtige point til verdensranglisten.

Fodbold. Den 36-årige anfører, Dani Alves, er kåret til turneringens spiller, efter han sammen med Brasilien vandt Copa América. Trofæet, der kom efter finalesejren på 3-1 over Peru, var Alves’ nummer 40 i karrieren. Han er dermed ifølge fodboldmagasinet Goal den fodboldspiller, der har vundet flest trofæer nogensinde.