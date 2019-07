Wimbledon: Rumæner sikrer kvindernes første billet til semifinalen

Direkte sport i tv TV 2 11.55 Cykling: Tour de France, 4. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon TV3 Sport 19.55 Fodbold: FC Luzern-Crystal Palace 01.30 Baseball: All-Star Game Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour de France 19.30 Atletik Eurosport 2 17.30 Universiaden: Atletik

Tennis. Den tidligere verdensetter Simona Halep er første spiller til at nå semifinalerne ved Wimbledon. Tirsdag eftermiddag bremsede hun CarolineWozniackis besejrer, kinesiske Zhang Shuai, 7-6, 6-1 i et opgør, hvor rumæneren var tæt på at komme bagud 1-5 i 1. sæt, men så fik rettet op og fundet de rigtige løsninger. I semifinalen skal Halep møde enten den unge tjekke Karolina Muchova eller ukrainske Elina Svitolina.

Tour de France. Tirsdag formiddag skriver Quick-Step på Twitter, at Kasper Asgreen stiller til start på tirsdagens 4. etape af Touren. Mandag var der tvivl om, hvorvidt den 24-årige cykelrytter var i stand til at fortsætte i Touren, efter han på gårsdagens 3. etape kørte ind i en midterhelle og styrtede. Asgreen var mest bekymret for en mulig hjernerystelse, men cykelrytteren siger tirsdag før etapestarten, at han har bestået alle tests for hjernerystelser uden problemer.

Fodbold. Åge Hareide kunne godt have gået stille med dørene med nyheden om Danmarks nye landstræner, hvis bare DBU havde sagt det til ham og ventet med offentliggørelsen til senere. Det fortæller Åge Hareide i et stort interview med det norske medie Dagbladet. Nordmanden er fortsat ærgerlig over, at DBU midt i den igangværende EM-kvalifikation i juni valgte at fortælle offentligheden, at Kasper Hjulmand næste sommer afløser ham som dansk landstræner – han havde gerne set, at DBU havde ventet. I interviewet fortæller Hareide også, at han sagde nej til »et attraktivt og godt tilbud« efter VM sidste år.

Fodbold. Neymar er velkommen til at forlade Paris Saint-Germain (PSG), men der er endnu ikke nogen andre klubber, der er kommet med et bud på den brasilianske superstjerne. Det siger sportschef i PSG, brasilianeren Leonardo, til den franske avis Le Parisien ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Neymar kan forlade PSG, hvis der er et bud, der passer alle. Men til dato ved vi ikke, om der er nogen, der vil købe ham og til hvilken pris. Man klarer ikke sådan noget som dette på én dag, det er helt sikkert«, siger Leonardo. »Det er tydeligt for alle, at han vil væk, men i fodbold siger man noget én dag og noget andet dagen efter. Det er utroligt, men sådan er det«.

Tennis. 16-årige Holger Rune vandt sin kamp i 2. runde ved Wimbledons juniorturnering med 6-0, 6-2 over ukrainske Eric Vanshelboim, der optræder for den danske klub KB og om få dage fylder 18 år. Dermed lever den topseedede dansker indtil videre fornemt op til favoritstemplet ved juniorturneringen.

Tennis. Fabio Fognini får en bøde på omkring 20.000 kroner for sin ’bombekommentar’ ved Wimbledon. Under italienerens nederlag i tredje runde af turneringen mod amerikanske Tennys Sandgren sagde Fognini på italiensk, at han »håbede, at en bombe ville eksplodere på denne bane«. Han var angiveligt utilfreds med, at han spillede på en af de mindre baner. Fognini får bøden for »uprofessionel opførsel«. Italieneren undskyldte kommentaren efter kampen.

Fodbold. Det kommer til at koste for både Brøndby og FC Midtjylland, at klubbernes fans affyrede og kastede med pyroteknik under pokalfinalen i Telia Parken i maj. De to klubber er nemlig blevet idømt bøder for fyrværkeriet – Brøndby skal af med 250.000 kroner og FC Midtjylland 125.000. Ved kampen 17. maj blev der affyret pyroteknik fra begge lejre i løbet af kampen, og det kulminerede, da Brøndby-fans begyndte at kaste fyrværkeri over på FC Midtjylland-afsnittet, hvilket fansene gengældte i den anden retning. Begge klubber har mulighed for at anke kendelserne til Fodboldens Appelinstans inden for de næste to uger.