Tennisspiller får bøde for bombekommentar ved Wimbledon

Tennis. Tennisspilleren Fabio Fognini får en bøde på omkring 20.000 kroner for sin ’bombekommentar’ ved Wimbledon. Under italienerens nederlag i tredje runde af turneringen mod amerikanske Tennys Sandgren sagde Fognini på italiensk, at han »håbede, at en bombe ville eksplodere på denne bane«. Han var angiveligt utilfreds med, at han spillede på en af de mindre baner. Fognini får bøden for ’uprofessionel opførelse’. Italieneren undskyldte kommentaren efter kampen.

Direkte sport i tv TV 2 11.55 Cykling: Tour de France, 4. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon TV3 Sport 19.55 Fodbold: FC Luzern-Crystal Palace 01.30 Baseball: All-Star Game Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour de France 19.30 Atletik Eurosport 2 17.30 Universiaden: Atletik

Tour de France. Tirsdag morgen er der fortsat tvivl om, hvorvidt Kasper Asgreen fortsætter i Touren. Den 24-årige cykelrytter er mest bekymret for en mulig hjernerystelse, efter han mandag kørte ind i en midterhelle og styrtede. Første test af hovedet, som blev lavet mandag aften, var dog lovende. Asgreen skal testes igen tirsdag morgen, før der træffes en beslutning om cykelrytterens videre færd i Touren.

Fodbold. AC Horsens henter Jonas Thorsen hjem fra Tyskland. Thorsen vender tilbage til AC Horsens på en treårig kontrakt efter et ophold i tyske Eintracht Braunschweig.

Europæisk ungdoms-OL. 40 danske atleter er udtaget til det europæiske ungdoms-OL, der afvikles i Baku i Aserbajdsjan 21.-27. juli. Det danske hold stiller op i seks idrætsgrene – atletik, gymnastik, håndbold, judo, svømning og tennis. Ifølge chef de mission Søren Skaastrup Frydendal er der medaljepotentiale i flere af sportsgrenene. Omkring 3.600 atleter mellem 13 og 17 år fra 50 forskellige lande deltager i det europæiske ungdoms-OL.

Tennis. Den 15-årige Cori Gauff, der mandag var færdig ved Wimbledon, tredobler sin pengepræmie efter sin deltagelse i turneringen – hun er nu sikret en check på 1,5 millioner kroner. Inden Wimbledon var den unge tennisspiller ukendt for de fleste, men rekorden som den yngste spiller nogensinde til at klare sig gennem kvalifikationen og tre sejre i turneringen fik medier og mennesker til at interessere sig for den amerikanske sensation.