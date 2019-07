Wimbledon: Den forsvarende mester viser verdensklasse i kvartfinale

Direkte sport i tv TV 2 13.00 Cykling: Tour de France, 5. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon Eurosport 1 13.15 Cykling: Tour de France Eurosport 2 15.55 Skydning: VM (k) 18.00 Universiaden: Svømning

Tennis. For niende gang i karrieren er Novak Djokovic klar til at spille semifinale ved Wimbledon. Onsdag mødte serberen belgiske David Goffin, der startede godt, men som blev nedspillet, efter han alligevel tabte første sæt. For at have en reel chance skulle Goffin have vundet netop det indledende sæt, men det skulle altså ikke være. Novak Djokovic, der vandt 6-4, 6-0, 6-2, skruede op for niveauet hele vejen gennem kampen, og den forsvarende mester ligner igen et godt bud på titlen. Hans semifinalemodstander bliver spanske Roberto Bautista Agut, der sendte den argentinske overraskelse Guido Pella ud af turneringen med cifrene 7-5, 6-4, 3-6, 6-3.

Fodbold. Mathias Jensen skrifter fra spanske Celta Vigo til engelske Brentford. Det skriver den engelske klub på sin hjemmeside. Den tidligere FC Nordsjælland har underskrevet en fireårig kontrakt, og klubben har mulighed for at forlænge med yderligere et år.

Tennis. Serena Williams og Andy Murray er ude af Wimbledon. Den ekstremt populære mixdouble mødte onsdag på bane 2 det topseedede par Bruno Soares (Brasilien) og Nicole Melichar (USA), der vandt 6-3, 4-6, 6-2. Måske er Serena Williams ikke så ked af det, for hun deltager også i single, hvor hun er fremme i semifinalen og får brug for alle sine kræfter.

Fodbold. Når Tottenham sidst på ugen starter forberedelserne til den kommende sæson, tropper den danske landsholdsspiller Christian Eriksen også op. Selv om Tottenham-stjernen har sagt, at det måske var på tide at prøve noget nyt efter seks år i London-klubben, er han trods interesse fra blandt andet Real Madrid fortsat at finde i Premier League. The Guardian skriver, at Tottenham ikke har modtaget officielle bud på Christian Eriksen trods danskerens interesse i at skifte.

Tennis. Holger Rune er færdig i Wimbledons juniorrække. Onsdag mødte den 16-årige dansker i 3. runde den to år ældre Anton Matusevich, og briten vandt 6-4, 7-5 efter en tæt kamp, der bølgede frem og tilbage. Selv om det ikke blev til en succesfuld opfølgning af Runes flotte French Open-titel, får han ikke meget tid til at ærgre sig. Turen går snart til både Holland og Italien, hvor underlaget skifter fra græs til grus, og hvor det danske stortalent har fået wildcards til gode turneringer.

Fodbold. Den spanske domstol Audiencia Nacional har stadfæstet en afgørelse fra landets skattemyndigheder, og det betyder, at FC Barcelona-spilleren Gerard Piqué skal betale 2,1 millioner euro (ca. 15 millioner kr.) i skat og bøder for årene 2008-2010. Piqué undlod ifølge myndighederne at betale skat af sine imagerettigheder i de år.

Speedskating. Sydkoreas dobbelte olympiske mester, Lee Seung-hoon, har fået et års karantæne af det lokale forbund, fordi han ved flere lejligheder har forulempet to landsholdskolleger. Lee nægter sig skyldig i episoderne, der skulle have fundet sted i 2011, 2013 og 2016, men det sydkoreanske forbund har fået dem bekræftet fra flere uafhængige kilder, skriver AP.