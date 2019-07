Tottenham: Vi har ikke fået nogen bud på Christian Eriksen

Direkte sport i tv TV 2 13.00 Cykling: Tour de France, 5. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon Eurosport 1 13.15 Cykling: Tour de France Eurosport 2 15.55 Skydning: VM (k) 18.00 Universiaden: Svømning

Fodbold. Når Tottenham sidst på ugen starter forberedelserne til den kommende sæson, tropper den danske landsholdsspiller Christian Eriksen også op. Selv om Tottenham-stjernen har sagt, at det måske var på tide at prøve noget nyt efter seks år i London-klubben, er han trods interesse fra blandt andet Real Madrid fortsat at finde i Premier League. The Guardian skriver, at Tottenham ikke har modtaget officielle bud på Christian Eriksen trods danskerens interesse i at skifte.

Speedskating. Sydkoreas dobbelte olympiske mester, Lee Seung-hoon, har fået et års karantæne af det lokale forbund, fordi han ved flere lejligheder har forulempet to landsholdskolleger. Lee nægter sig skyldig i episoderne, der skulle have fundet sted i 2011, 2013 og 2016, men det sydkoreanske forbund har fået dem bekræftet fra flere uafhængige kilder, skriver AP.

Motorsport. McLaren har i flere år været præget af uro og stor udskiftning på kørersiden, men nu er der kommet ro på hos et af de mest vindende hold i formel 1-historien. Derfor har holdet allerede nu meldt ud, at Carlos Sainz jr. og Lando Norris fortsætter i 2020. McLaren er efter nogle svære år på vej tilbage mod toppen og ligger aktuelt nr. fire i kampen om konstruktørernes verdensmesterskab.

Håndbold. Den tidligere landsholdsmålmand Michael Bruun har forlænget sin kontrakt med Team Tvis Holstebro, så han frem til sommeren 2021 træner klubbens målmænd. Michael Bruun forstætter sideløbende med sit job i Holstebro som træner for diverse danske landshold.

Håndbold. Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) oplyser på sin hjemmeside, at 20-årige Ekaterina Koroleva har mistet livet efter en ulykke i vandet efter EM i strandhåndbold i Polen i sidste uge. Det russiske hold sluttede på 9. pladsen. Danmark vandt EM-titlen hos både damerne og herrerne.

Fodbold. KF Feronikeli fra Kosovo kan meget vel blive FC Københavns første modstander i kvalifikationen til Champions League. Det danske mesterhold træder ind i anden kvalifikationsrunde, og det er endnu uvist, om det bliver KF Feronikeli eller The New Saints fra Wales, der venter københavnerne. Tirsdag aften hentede holdet fra Kosovo på udebane 2-2 mod The New Saints i det første af to opgør mellem de to klubber.