Haas modsiger storsponsors udmelding om pludseligt stop

Motorsport. Onsdag meddelte energidrikproducenten, Rich Energy, via egen Twitter-profil, at man havde stoppet sponsoratet af Haas med øjeblikkelig virkning. Det på grund af for dårlige resultater ifølge pressemeddelelsen. Men nu modsiger Haas i en pressemeddelelse den udmelding, som Rich Energy kom med i går.

»Rich Energy er navnesponsor for Haas F1 Team. Jeg kan ikke kommentere yderligere på det konktraktmæssige forhold mellem os. Det er fortroligt«, skriver teamchef Günther Steiner.

Fodbold. AC Milan og Inter har offentliggjort planer om at rive San Siro ned og bygge et nyt stadion i samme område af Milano med plads til 60.000 tilskuere. Det nuværende stadion er ikke tidssvarende forklarer de to klubber, der nu sammenlagt vil bruge omkring ni mia. kr. på det nye byggeprojekt i San Siro-området for at skabe et stadion i verdensklasse.

Fodbold. Liverpool har forlænget aftalen med angriberen Divock Origi, der scorede en række afgørende mål i sidste sæsons afsluttende fase. Det er tale om en aftale på flere år, men Liverpool har ikke oplyst, hvornår den udløber.

Fodbold. Mike Jensen scorede det første mål, da Rosenborg vandt 2-0 på udebane over Linfield fra Nordirland i første kvalifikationsrunde til Champions League.

Fodbold. Senegal og Nigeria er videre til semifinalerne ved Africa Cup of Nations. Senegal vandt onsdag med 1-0 over Benin, mens Nigeria slog Sydafrika med 2-1 på mål i næstsidste minut af William Troost-Ekong.