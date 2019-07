Simona Halep buldrer frem til sin første Wimbledon-finale

Tennis. Simona Halep er første spiller i årets Wimbledon-turnering, der har spillet sig frem til finalen. Det skete torsdag, da rumæneren med stor overbevisning besejrede ukrainske Elina Svitolina 6-1, 6-3. Der var aldrig for alvor spænding om udfaldet af opgøret, men Halep viste også, at hun er toptrimmet til sæsonens tredje grand slam-udfordring. I finalen skal Halep møde enten den syvdobbelte Wimbledon-vinder Serena Williams eller den tjekkiske overraskelse Barbora Strycova.

Fodbold. FC København bekræfter, at klubben har solgt Jesse Joronen til Serie A-klubben Brescia. Målmanden har bestået det obligatoriske lægetjek og ser nu frem til udfordringen i Italien. »Jeg har virkelig haft det fantastisk i FC København, som har været den bedste tid i min karriere indtil nu«, siger Joronen til klubbens hjemmeside. »Jeg har følt mig velkommen og værdsat fra dag et, og jeg har trods kort tid i klubben knyttet mig til både den, fansene og byen. Finnen kom til FCK fra AC Horsens for et år siden og var fast målmand, da FCK i sidste sæson blev dansk mester. Brescia er oprykker i Serie A.

Foto: Jens Dresling Jesse Joronen har spillet én sæson for FCK, og nu kan Italien blive næste stop.

Bordtennis. Jonathan Groth fortsætter de gode takter, som i juni bragte ham til en sølvmedalje ved European Games. Torsdag åbnede han således Australian Open, der med sin status som World Tour Platinum-turnering er blandt sportens største, med en flot sejr over verdens nr. 13, Jun Mizutani fra Japan. Danskeren, der selv rangerer som nr. 26, sejrede med 4-2 i sæt efter cifrene 13-11, 11-8, 9-11, 3-11, 17-15, 13-11. I anden runde, der svarer til ottendedelsfinalen, skal Groth fredag møde kineseren Liang Jingkun, der ligger nr. 6 på verdensranglisten.

Motorsport. Onsdag meddelte energidrikproducenten Rich Energy via egen Twitter-profil, at man havde stoppet sponsoratet af Haas med øjeblikkelig virkning. Det er på grund af for dårlige resultater, ifølge pressemeddelelsen. Men nu modsiger Haas i en pressemeddelelse den udmelding, som Rich Energy kom med i går. »Rich Energy er navnesponsor for Haas F1 Team. Jeg kan ikke kommentere yderligere på det konktraktmæssige forhold mellem os. Det er fortroligt«, skriver teamchef Günther Steiner.

Fodbold. Sebastián Abreu, der går under øgenavnet El Loco i hjemlandet Uruguay, har slået sin egen verdensrekord. Efter en kort karriere som træner har 42-årige Abreu nemlig valgt at snøre støvlerne igen og skrive kontrakt med Boston River i Uruguay. Hans 29. klub i karrieren! Den tidligere rekordholder var den tyske målmand Lutz Pfannenstiel, der nåede at repræsentere 25 klubber i sin aktive karriere. Abreu scorede på det afgørende straffespark, da Uruguay slog Ghana ved VM i 2010.

Fodbold. AC Milan og Inter har offentliggjort planer om at rive San Siro ned og bygge et nyt stadion i samme område af Milano med plads til 60.000 tilskuere. Det nuværende stadion er ikke tidssvarende, forklarer de to klubber, der nu sammenlagt vil bruge omkring 9 mia. kr. på det nye byggeprojekt i San Siro-området for at skabe et stadion i verdensklasse.

Fodbold. Arsenals anfører, Laurent Koscielny, har nægtet at rejse med Arsenal på træningstur til USA som et led i forberedelserne til den kommende Premier League-sæson. Angiveligt, fordi han ønsker at skifte hjem til Frankrig og spille for Bordeaux. »Vi er meget skuffet over Laurents handling, som går direkte imod vores instruktioner«, udtaler Arsenal i en pressemeddelelse.

Fodbold. Liverpool har forlænget aftalen med angriberen Divock Origi, der scorede en række afgørende mål i sidste sæsons afsluttende fase. Det er tale om en aftale på flere år, men Liverpool har ikke oplyst, hvornår den udløber.