Solgt for 900 millioner: Griezmann er officielt Barcelona-spiller

Fodbold. Det har længe været undervejs, men nu er det officielt. Antoine Griezmann skifter fra Atlético Madrid til FC Barcelona på en femårig kontrakt. Prisen på den franske fodboldspiller var 900 millioner kroner. Skal Griezmann købes fri fra sin nye klub, koster det seks milliarder kroner.

Badminton. Viktor Axelsen skriver på Twitter, at han har smerter i benene og er ude på ubestemt tid. Eksverdensmesteren oplyser, at han i de seneste uger har oplevet vedvarende smerter i sit ene ben. »Efter at jeg er blevet tilset af flere specialister, er jeg blevet rådet til ikke at spille med i turneringer i øjeblikket«, skriver han. Viktor Axelsen, der vandt VM for to år siden, måtte for nylig melde afbud til European Games på grund af astmaproblemer. Han havde set frem til at spille med ved Indonesia Open og Japan Open i henholdsvis Jakarta og Tokyo i de kommende uger, men det bliver der altså ikke noget af. »Jeg er mere end skuffet, og jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at være ude. Men bare rolig. Jeg vil gøre alt for at komme tilbage så hurtigt som muligt, bedre og stærkere end før«, skriver Viktor Axelsen. Dette års VM afholdes i Basel fra 19. til 25. august.

Fodbold. Joachim Andersen skal fremover spille for Champions League-deltageren Lyon og skifter dermed fra italienske Sampdoria. Det siger han til TV2 Sport, og Lyon bekræfter skiftet i en video på Twitter. »Det er nok den største dag indtil videre i min karriere. Jeg kommer til at spille for en kæmpe klub, så det er mega fedt«, siger den 23-årige forsvarsspiller til TV2 Sport. Sampdorias præsident, Massimo Ferrero, har tidligere sagt, at han har solgt danskeren for 24 millioner euro plus seks millioner euro i mulige bonusser. Et beløb, der altså kan løbe op i i alt 224 mio. danske kroner, hvilket vil gøre Joachim Andersen til Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde. Kontrakten varer indtil 2024.

Fodbold. Fifa indfører strengere straffe for racisme og diskriminering, som får effekt fra 15. juli 2019. Det betyder blandt andet, at forbundet fordobler minimumsstraffen for racistiske hændelser fra spillere eller trænere til udelukkelse i ti kampe. Dommere skal afbryde kampe, hvis de oplever racistiske eller diskriminerende tilråb fra tilskuere, og Fifa lægger op til, at afbrudte kampe som udgangspunkt skal ende med et 0-3 nederlag til det hold, hvis fans er kommet med tilråbene. Desuden bliver holdene første gang, der begås regelbrud, straffet ved at skulle spille kampe med et begrænset antal tilskuere, og holdet får en bøde på mindst 134.000 danske kroner. Hvis det gentager sig, kan klubben alt efter sagens omfang blive straffet med for eksempel at få frataget point, spille kampe uden tilskuere, blive dømt til taber eller rykke ned i en lavere række.

Fodbold. Europamesteren fra 1992 John ’Faxe’ Jensen er fra 1. juli tiltrådt i en stilling som chefscout i Skandinavien for Arsenal. Det fortæller han til Ekstra-Bladet. Efter Danmarks EM-titel i 1992 blev John ’Faxe’ Jensen købt af netop den engelske klub, hvor han spillede, indtil han i 1996 vendte tilbage til dansk fodbold i Brøndby. Den 54-årige tidligere midtbanespiller har siden dagene som spiller på banen fået trænererfaring fra forskellige klubber, og han har det seneste år arbejdet med at scoute spillere i Europa og især Skandinavien for et agentfirma i USA.

Fodbold. FC København henter den tidligere Randers FC-målmand Karl-Johan ’Kalle’ Johnsson hos franske Guingamp på en fireårig kontrakt. FCK har allerede hentet den norske målmand Sten Grytebust i OB. »Efter salget af Jesse Joronen har vi haft behov for en stærk og solid erstatning, og i Kalle Johnsson får vi en bundsolid keeper, der har international erfaring og kender den danske liga indgående«, siger Ståle Solbakken.