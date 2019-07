Nu kan fodboldracisme udløse dobbelt så lang karantæne

Fodbold. FIFA indfører strengere straffe for racisme og diskriminering, som får effekt fra 15. juli 2019. Det betyder blandt andet, at forbundet fordobler minimumsstraffen for racistiske hændelser fra spillere eller trænere til udelukkelse i ti kampe. Dommere skal afbryde kampe, hvis de oplever racistiske eller diskriminerende tilråb fra tilskuere, og FIFA lægger op til, at afbrudte kampe som udgangspunkt skal ende med et 0-3 nederlag til det hold, hvis fans er kommet med tilråbene. Desuden bliver holdene første gang, der begås regelbrud, straffet ved at skulle spille kampe med et begrænset antal tilskuere, og holdet får en bøde på mindst 134.000 danske kroner. Hvis det gentager sig, kan klubben alt efter sagens omfang blive straffet med for eksempel at få frataget point, spille kampe uden tilskuere, blive dømt til taber eller rykke ned i en lavere række.

Fodbold. AaB lejer midtbanespilleren Filip Lesniak ud til Silkeborg i den kommende sæson, hvorefter spillerens kontrakt med den nordjyske klub udløber. Den 23-årige slovak har tidligere været hos den engelske storklub Tottenham, hvor han blev noteret for en enkelt kamp i Premier League. Han kom til AaB for to år siden, og efter en første succesfuld sæson og den seneste sæson, hvor han kun havde få optrædener, ønsker nordjyderne ikke at benytte ham længere.

Direkte sport i tv TV 2 11.05 Cykling: Tour de France, 7. etape TV 2 Sport 12.00 Tennis: Wimbledon TV3 Sport 10.55 Formel 1: Storbr. GP, træning 16.50 Formel 2: Storbritanniens GP, kval. 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-Esbjerg 21.45 Dart: German Masters TV3 Max 20.00 Atletik: Diamond League Eurosport 1 11.20 Cykling: Tour de France Eurosport 2 09.30 Atletik: U23-EM 19.55 Universiaden: Volleyball 22.00 Golf: John Deere Classic Vis mere

Golf. Det blev en fin start til Jeff Winther og Lucas Bjerregaard ved European Tour i Skotland. De danske golfspillere gik første runde i fem slag under par. Det rækker til en delt 18.-plads i turneringen, der slutter søndag. Danskerne Søren Kjeldsen, Joachim B. Hansen og Thomas Bjørn er også med i turneringen. Søren Kjeldsen gik første runde i et slag under par og er delt nummer 93. Joachim B. Hansen gik runden i par og er delt nummer 119. Thomas Bjørn gik runden i to slag over par og ligger på en delt 139.-plads.

Fodbold. Algeriet er videre til semifinalerne i Africa Cup of Nations efter sejr over Elfenbenskysten. Efter forlænget spilletid var stillingen 1-1, og Algeriet formåede at hive sejren i hus efter straffesparksdrama, hvor landets målmand Rais M’Bolhi i sidste ende blev helt, da han reddede det sidste forsøg fra Elfenbenskystens Serey Die.